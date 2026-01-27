Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlético de San Luis con el regreso de los ocho jugadores que fueron convocados a la Selección Mexicana. Uno de ellos fue Richard Ledezma quien en redes sociales señaló que era un orgullo haber portado la playera del Tri. ¿Va a la Copa del Mundo 2026?

No hay dudas de que el lateral derecho se ganó su lugar en el seleccionado nacional debido a que ni Kevin Álvarez ni Jorge Sánchez terminaron de marcar la diferencia. Ante Panamá jugó unos buenos 90 minutos, mientras que frente a Bolivia vio un puñado para marcar la diferencia con el defensor de Cruz Azul.

Da la sensación de que Richard Ledezma estaba cada vez más cerca de no solo volver a ser llamado a la Selección Nacional de México, sino que también de ganarse un lugar en la Copa del Mundo. Especialmente, porque Rodrigo Huescas de llegar lo haría con lo justo y no podría ser tenido en cuenta.

Richard Ledezma jugó en México vs. Panamá. (Foto: IMAGO7)

Tras su regreso al Guadalajara el futbolista rojiblanco dejó un mensaje de dos palabras sobre lo que fue vestir la playera del Tri. “Un orgullo”, expresó el defensor rojiblanco en redes sociales tras haber tenido su primera participación con el conjunto nacional.

Richard Ledezma se perfila para jugar la Copa del Mundo 2026.

Richard Ledezma se ve en el Mundial 2026

Uno de los jugadores que se destacó en los dos amistosos con la Selección Mexicana fue Richard Ledezma. Tras regresar a Guadalajara el lateral derecho afirmó que se ve en la próxima Copa del Mundo. “Sí, obviamente sí”, expresó Richy en el aeropuerto de Guadalajara.