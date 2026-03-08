La victoria de Gabriel Milito en el Clásico Tapatío no solo significó tres puntos para Chivas en el Clausura 2026, sino también la confirmación de una marca que no se veía desde hace casi dos décadas. Con el 2-1 sobre Atlas en el Estadio Jalisco, el entrenador argentino igualó un registro que había conseguido por última vez Efraín Flores: ganar los dos Clásicos, Nacional y Tapatío, durante dos torneos consecutivos.

La última vez que esto ocurrió fue entre el Clausura y el Apertura 2008, cuando Efraín Flores dirigía al Guadalajara. Aquella racha comenzó en la Jornada 4 del Clausura 2008 con un triunfo sobre Atlas gracias a un doblete de Omar Bravo ante el equipo dirigido por Miguel Ángel Brindisi. Más tarde, en la Jornada 14, el Rebaño venció 3-2 al Club América con dos goles de Sergio Santana y otro de Sergio Ávila, mientras que Salvador Cabañas descontó con un doblete para las Águilas.

En el torneo siguiente, Guadalajara volvió a imponerse a sus rivales directos. Primero derrotó nuevamente a Atlas con un solitario gol de Xavier Báez en la Jornada 10. Después completó la seguidilla frente al América en el Estadio Azteca, con una victoria 2-1 en la que brilló Omar Arellano con un doblete, mientras que el argentino Sebastián Domínguez marcó el descuento azulcrema.

Gabriel Milito ganó los cuatro clásicos en Chivas

La racha de Milito comenzó en el actual proceso con un triunfo ante el América por 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, cuando las Águilas llegaban como tricampeonas y recientes subcampeonas frente a Toluca. Luego llegó la goleada 4-1 sobre Atlas en el Akron, con una noche inolvidable de Armando González, autor de un hat-trick, acompañada por un gol de Luis Romo.

En el actual Clausura 2026, el Guadalajara volvió a imponerse primero en el Clásico Nacional con un triunfo 1-0 sobre el América, nuevamente con gol de Armando González. Y ahora completó la marca con la remontada 2-1 frente a Atlas en el Jalisco, resultado que le permitió a Milito igualar un registro histórico que no se repetía desde la etapa de Efraín Flores al frente del club rojiblanco.