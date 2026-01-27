La directiva de Chivas continúa atascada en sus deseos de encontrarle acomodo a Alan Pulido en otro club en este mercado de fichajes que comienza a vivir sus últimas semanas, por lo que el club está trabajando bajo la presión del reloj, ya que el cierre de registros es el 9 de febrero.

Pese a que en días recientes se ha especulado que Puligol estaría en la órbita de Rayados y hasta se ha mencionado la posibilidad de que se vaya al Atlas, la realidad es que todo ha quedado en rumores, ya que la directiva rojiblanca no tendría ninguna oferta en la mesa.

Es por eso, que el reportero de As México, César Huerta, aseguró que en el Guadalajara comienza a rondar la resignación de tener que quedarse con el delantero y cubrirle el total de su salario mes con mes; sin embargo, la decisión de dejarlo separado del primer equipo se mantendría.

“Al día de hoy, no hay una oferta por Alan Pulido, ni de Monterrey ni de nadie. De hecho, en el Guadalajara empiezan a sentir preocupación de que no le ven manera de que pueda salir, no se le ve por donde.

“Al paso que va, terminará quedándose aquí, congelado, sin jugar y cobrando su sueldo que es bastante jugoso. No se han iniciado negociaciones con Monterrey, no ha puesto alguna propuesta económica, de intercambio ni nada”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto gana Alan Pulido al año con Chivas?

Según diversos reportes extraoficiales, el salario de Puligol ronda los 1.8 millones de dólares al año, es decir, que al mes percibe 150 mil dólares, por lo que a unos días de terminar el mes de enero, si el Guadalajara quisiera rescindir el contrato del tamaulipeco, debería pagar cerca de 1 millón 650 mil dólares.