Uno de los jugadores más importantes de Chivas es sin duda Armando González quien se ha destacado con goles en la era de Gabriel Milito. Ayer fue clave para que el Guadalajara le dé vuelta el partido a León, por lo que realizó una épica publicación en redes sociales festejando con la afición rojiblanca de fondo.

Sin dudas el Rebaño Sagrado dirigido por el argentino tiene serios problemas para terminar de anotar goles. Especialmente, porque genera varias jugadas de peligro y nadie termina de anotar los goles para un posible empate.

Quien aparece como el goleador en el ciclo de Gabriel Milito en Chivas es el canterano Armando González. La Hormiga lleva anotados siete goles y es el futbolista que desde el banco de suplentes como sucedió ante Atlético de San Luis y ayer frente a León.

Tras lo sucedido en Chicago frente a la Fiera el atacante rojiblanco publicó una fotografía épica en sus historias de Instagram. En la misma agradece a Dios con un versículo, pero de fondo se lo ve a él con el puño arriba y la afición rojiblanca festejando el gol del empate con él.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por la jornada 8 del Apertura 2025?

El juego del Guadalajara por la jornada 8 del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 del Centro de México. El mismo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.