A lo largo de la historia de Chivas han pasado una serie de jugadores que llegaron con una gran expectativa, pero no terminaron de cumplir con la misma. Uno de ellos es Gullit Peña quien llegó a Chivas, Matías Almeyda lo borró, jugó ciento de clubes en el extranjero y hoy cuenta con una academia en Estados Unidos.

Si de algo se ha caracterizado el Pelado fue por encontrar una gran armonía en un club que tiene una alta presión. No hay ningún jugador que haya pasado por el Guadalajara entre el 2015 y 2018 que diga algo malo de la gestión del entrenador argentino.

Uno de los futbolistas que pasó por el Guadalajara y que no pudo quedarse en la época dorada de Matías Almeyda es Carlos Peña. El exatacante rojiblanco llegó en 2016, pero en diciembre del mismo año lo cortaron.

Gullit Peña tiene una academia de futbol en Estados Unidos. (Foto: IMAGO7)

Tras su paso por el Guadalajara, el delantero es recordado por sus problemas con el alcohol en los diferentes equipos de Centroamérica en los que estuvo. No hay que olvidarse que tras jugar en León fue jugador de Rangers de Escocia, GKS Tychy de Polonia, CDF Asociados Santanecos, Antigua GFC, Vida, Al-Dhaid Shajah, Al-Httin y Racing Los Angeles.

La actualidad Gullit Peña

La actualidad a Carlos Gullit Peña lo tiene vinculado aún con el futbol, pero en Estados Unidos. En redes sociales, mostró que cuenta con una academia en el vecino del norte y cobra 580 dólares entre pago mensual, inscripción y uniformes.