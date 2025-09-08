Una de las grandes noticias en las últimas semanas en la Liga MX es la vuelta del ascenso y descenso luego de la Copa del Mundo 2026. En medio de este contexto, Sergio Dipp, reconocido periodista de ESPN y amigo de Chicharito Hernández, advirtió al Guadalajara con el riesgo de caer a la Liga de Expansión MX.

El conjunto rojiblanco ha dejado mucho que desear en los últimos encuentros debido a que es un equipo que busca ganar los partidos, arriesga, pero no termina de quedarse con los tres puntos. A su vez, siempre se encuentra peleando de atrás en el marcador y pierde por errores propios.

En medio de este contexto, Chivas y toda la Liga MX sabe muy bien que el ascenso y descenso volverá en la temporada 2026-2027 tras la Copa del Mundo. En medio de este contexto, Sergio Dipp, reconocido periodista de ESPN, advierte al Rebaño Sagrado sobre la vuelta de este formato porque se encuentran en la parte baja de tabla.

“Lo primero. Cuidado Chivas, jajaja. Cuidado Chivas, cuidado Querétaro, cuidado Puebla”, comentó el reportero en la mesa de Generación Z cuando analizaba junto a Álvaro Morales, Dioniso Estrada y César Caballero en ESPN.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por la jornada 8 del Apertura 2025?

El juego del Guadalajara por la jornada 8 del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 del Centro de México. El mismo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.