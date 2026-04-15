Chivas confirmó este miércoles la salida definitiva de Alan Pulido del equipo, rescindiendo su contrato de forma anticipada luego de que quedara completamente borrado del plantel durante el Clausura 2026. La situación llegó a tal grado que el delantero ya ni siquiera entrenaba con el primer equipo en los últimos meses, marcando así el cierre de una segunda etapa muy distinta a la que vivió en su primer paso por el club.

Su salida no se explica únicamente por temas deportivos, sino también por cuestiones de actitud, ya que en más de una ocasión generó polémica con publicaciones en redes sociales que fueron interpretadas por la afición como señales de poco compromiso. Sin embargo, incluso al analizar su rendimiento dentro del terreno de juego, los números tampoco alcanzan para justificar su permanencia en el equipo.

A Alan Pulido se le cerrarían las puertas del futbol mexicano.

Durante los dos torneos que sí disputó en su segunda etapa con el Guadalajara, Alan Pulido jugó apenas 15 partidos, siendo titular únicamente en nueve de ellos y acumulando un total de 781 minutos en aproximadamente un año. En ese lapso logró marcar solo dos goles, ambos en el Clausura 2025, pasando posteriormente todo un torneo sin volver a hacerse presente en el marcador.

Si a esto se le suma el Clausura 2026, torneo en el que no disputó ni un solo minuto, queda en evidencia el poco peso que tuvo en esta segunda etapa con el club. Lejos de repetir el impacto que tuvo en su primer ciclo, en el que fue pieza clave para la obtención de títulos, esta última etapa terminó marcada por más polémicas que aportaciones deportivas, dejando un cierre que inevitablemente mancha parte de su legado con el equipo.

Alan Pulido era de los jugadores mejor pagados de Chivas

A pesar de su bajo rendimiento, Alan Pulido se mantenía como uno de los jugadores mejor pagados del plantel, con un salario cercano a los 1.8 millones de dólares anuales según distintos reportes. Un sueldo que, considerando su escasa participación y producción ofensiva, difícilmente se justificaba en la cancha, por lo que su salida también representa un alivio importante para la masa salarial del club, la cual podría ser mejor aprovechada de cara al Apertura 2026.