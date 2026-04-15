Chivas anunció oficialmente este miércoles que Alan Pulido dejó de ser parte de la institución de mutuo acuerdo, una noticia que fue altamente celebrada por gran parte de la afición rojiblanca, incluso por aquellos seguidores que todavía le guardaban cierto cariño. Sin embargo, esta salida también dejó varias dudas en el aire, especialmente sobre las razones que llevaron a que finalmente se tomara esta decisión.

Alan Pulido apareció en un video publicado por Erick Gutiérrez.

Una de las principales incógnitas es qué motivó a Pulido a dar el paso al costado y aceptar salir del equipo sin que se le terminara de pagar su contrato, algo que en su momento parecía dispuesto a exigir. En ese sentido, una de las pocas pistas que existen apunta a la última gran queja pública que realizó durante su estancia en el Guadalajara, la cual provocó molestia tanto dentro como fuera del club.

Fue a finales de febrero cuando Pulido compartió una historia en Instagram en la que aparentemente se quejaba de entrenar a las 3 de la tarde, señalando que el sol era demasiado intenso y que la temperatura rondaba los 31 grados. Aunque el club no respondió públicamente a dicha publicación, tanto la prensa como los aficionados reaccionaron con molestia, considerando que se trataba de una inconformidad fuera de lugar para un futbolista profesional.

Tomando en cuenta que el Primer Equipo suele entrenar en horarios más tempranos y bajo condiciones climáticas más favorables, todo apunta a que esta situación pudo haber sido solo un ejemplo del momento que vivía dentro del club. Con menos facilidades y comodidades que en etapas anteriores, es posible que la paciencia del delantero se fuera agotando poco a poco hasta llegar al punto de aceptar su salida del Guadalajara.

Erick Gutiérrez también se ha quejado y su futuro podría ser parecido al de Alan Pulido

En aquella misma ocasión, Erick Gutiérrez también mostró inconformidad con algunas condiciones del entrenamiento, sumando además un episodio previo en el que dejó ver su molestia por no haber estado presente cuando el equipo recibió la visita de leyendas del Barcelona y del Real Madrid. Estas señales han generado especulación sobre su futuro, pues algunos consideran que podría vivir una situación similar a la de Alan Pulido, especialmente tomando en cuenta que todavía tiene margen para continuar su carrera en otro club.