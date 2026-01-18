Fidel Barajas fue el héroe inesperado del Atlético San Luis en la Jornada 3 del Clausura 2026, al marcar el gol del empate 1-1 ante Xolos de Tijuana cuando el partido finalizaba. El atacante apareció al 93’ dentro del área para conectar un centro desde la izquierda y vencer al portero local, silenciando el Estadio Caliente y permitiendo que los potosinos rescataran un punto como visitantes.

La anotación tuvo un peso especial por el contexto: San Luis había estado abajo en el marcador durante gran parte del encuentro y el tiempo agregado ya se consumía. El gol de Barajas no solo cambió el resultado, sino que también fue su primer tanto oficial en la Liga MX. El mexicoamericano está teniendo más protagonismo en este certamen, pues ingresó en los tres partidos disputados hasta el momento.

El tanto llega en un momento importante para Barajas, quien se encuentra cedido en Atlético San Luis y todavía pertenece a Chivas, club al que deberá regresar una vez finalizado el préstamo. El objetivo de la cesión es claro: sumar minutos, continuidad y protagonismo en el máximo circuito, algo que no logró consolidar durante su paso por Guadalajara.

El paso de Barajas por Chivas fue agridulce, con pocas oportunidades y participación limitada, en un contexto de alta exigencia y presión. Ahora, con este gol agónico ante Tijuana, el joven extremo a empieza a dejar señales en San Luis y mantiene abierta la incógnita sobre su futuro, con el Rebaño atento a su evolución.

El paso de Fidel Barajas por Chivas

Durante su estadía como jugador del Guadalajara, Fidel Barajas tuvo problemas para ganarse la confianza de cada cuerpo técnico y apenas alcanzó a disputar siete encuentros oficiales, sin registrar goles ni asistencias. En total fueron 103 minutos como rojiblanco, pero nunca pudo ser titular.