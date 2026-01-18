Las Chivas de Guadalajara sumaron su tercera victoria consecutiva en el comienzo del Clausura 2026 y de esta manera, se ubican en lo más alto de la tabla y en soledad. El Rebaño Sagrado derrotó por 2-1 al Querétaro en otra confirmación del buen momento que atraviesan los dirigidos por Gabriel Milito, que ahora tendrán tiempo para descansar gracias al receso en la Liga MX.

Gabriel Milito, contento con el momento de Chivas

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, se mostró conforme con el nivel que muestran sus dirigidos sobre el campo y reflexionó: “Sobre todas las cosas el equipo colectivamente tiene un orden y un gran esfuerzo para sostener nuestros ataque, en general al equipo se le ve bien, con mucho brillo, decisión, una defensa que está mostrando mucho criterio, un medio campo con Omar y Brian, que acaba de llevar y se adaptó rapidísimo”.

Richard Ledezma se ilusiona con la 13

Uno de los elementos que trae un gran nivel desde que llegó es Richard Ledezma, quien ahora también se ilusiona con representar a la Selección Mexicana en el Mundial. “Muy contento por el resultado, hay que seguir. Sabemos que tenemos que ganar todos los partidos y vamos a ir partido a partido. El profe pone el cuadro y hay que salir a ganar todo. Este equipo tiene para hacer grandes cosas. Vamos por la 13 y es el objetivo para el equipo, para ganar todo“, dijo Richy en diálogo con Amazon Prime al término del partido.

Raúl Rangel recibió críticas

Uno de los que no habrá quedado tan conforme tras el juego ante Querétaro es el portero rojiblanco, Raúl Rangel, quien concedió un rebote evitable en el gol de la visita. Si bien fue el primer gol que recibió el Tala en este certamen, la cercanía con el Mundial y el debate por quién debe ser el titular de la Selección Mexicana hace que su error sea más notable, por lo que recibió numerosas críticas en redes sociales.

Fidel Barajas marcó su primer gol en San Luis

La Jornada 3 del Clausura 2026 continuó con su programación este sábado y en el cierre de la misma, Atlético San Luis empató de manera agónica en su visita a Xolos de Tijuana. El responsable fue Fidel Barajas, futbolista que todavía pertenece a Chivas y que marcó su primer gol en su cesión con el cuadro potosino, justo en los últimos instantes del encuentro. El joven de 19 años debe retornar al Guadalajara cuando termine el certamen.