Chivas estaba teniendo una tarde muy tranquila en su compromiso contra Querétaro, obteniendo una ventaja de dos anotaciones gracias a las dianas de Armando González y Roberto Alvarado; sin embargo, todo cambió en una jugada de Raúl Rangel.

El Tala estaba teniendo una participación destacada; sin embargo, en una jugada en la que tras un disparo de media distancia se lanzó y entregó un rebote para dejarle la redonda a Mateo Coronel que hizo una finta y definió a primer poste.

Dicha diana puso fin a la imbatibilidad que presumía la escuadra rojiblanca, la cual se quedó en 260 minutos, aunque sigue siendo una buena cuota tras tres partidos disputados en el Clausura 2026.

Es por eso que muchos aficionados del Rebaño explotaron en redes sociales por la pifia del guardameta rojiblanco, desatando las críticas e inclusive, preocupación de cara a la próxima Copa del Mundo.

Las críticas de la afición contra el Tala Rangel

Tala Rangel ya había salvado a Chivas en el primer tiempo con Querétaro

El cancerbero tuvo una intervención trascendental en el primer tiempo, en donde una desatención en la zaga le abrió la puerta a Carlo García para rematar dentro del área, en donde el portero levantó las manos y logró desviar la trayectoria pese a la potencia del disparo.