Chivas se mantiene fiel a la idea futbolística que implementó Gabriel Milito, por lo que nunca deja de buscar la portería rival y encontró su recompensa en el duelo contra Querétaro en los botines de Roberto Alvarado.

El Piojo venía siendo blanco de múltiples críticas de parte de aficionados y especialistas por su rendimiento en los primeros partidos; sin embargo, demostró una mejor versión en el duelo contra Gallos Blancos en donde se estrenó en el Clausura 2026.

En una serie de pases entre varios jugadores del chiverío, se abrió la pelota patra la llegada de Richy Ledezma, quien mandó un servicio preciso al punto de penalti para la llegada del Piojo que remató de derecha, de primera intención para mandar la redonda al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlético de San Luis de la jornada 4?

Hay que recordar que la Liga MX tendrá un parón futbolístico debido a los duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara regresará a la actividad hasta el sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, compromiso que se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México.