Armando González está en plan grande en el Clausura 2026 y volvió a sacudir las redes enemigas por segunda ocasión en el torneo, convirtiendo al Querétaro en su nueva víctima para abrir el marcador en favor de las Chivas.

El Guadalajara hizo una gran jugada de desdoble, en donde el Piojo Alvarado controló el balón y habilitó al espacio para la llegada de Daniel Aguirre, quien llegó a línea de fondo e intentó meter el centro, pero la redonda rebotó en un defensor, por lo que Aguirre volvió a levantar el servicio al corazón del área chica.

Es en ese momento, en medio de varios zagueros, que la Hormiga se ubicó adecuadamente y remató de cabeza para colocar la redonda al fondo de las redes, en donde destacó su festejo lanzando un kame-hame-ha de Dragon Ball.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlético de San Luis de la jornada 4?

Hay que recordar que la Liga MX tendrá un parón futbolístico debido a los duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara regresará a la actividad hasta el sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, compromiso que se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México.