Uno de los jugadores del Club Deportivo Guadalajara que brilló en la victoria ante los Gallos Blancos del Querétaro fue Armando “Hormiga” González, pues fue el encargado de abrir el marcador al minuto 34.
Derivado a la gran actuación que tuvo este sábado, el polémico periodista de TUDN, David Faitelson, compartió un mensaje sobre el artillero de Chivas, quien se encuentra buscando un boleto a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.
“¿Mundial? Quiero ver quién le dice que no”, escribió el comunicador en X; sin embargo, en la columna de Miguel Ángel Arizpe en Mediotiempo menciona que es poco probable que el joven delantero asista al Mundial de 2026, pues Javier Aguirre está en cantando con Germán Berterame.
“De los otros seis, siendo sincero, creo que ninguno estará en la lista final, ninguno. El que está haciendo los méritos es ‘La Hormiga’, sí, pero para su mala fortuna tiene en rival (sic.) a Germán Berterame, y lo que sí te digo es que a Javier le encanta él (el atacante Rayado)”.
Cabe mencionar que para los compromisos amistosos ante Panamá y Bolivia, el Rebaño Sagrado es la base de la Selección Mexicana con ocho futbolistas, los cuales son: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando ‘Hormiga’ González.
¿Qué jugadores convocó Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia?
PORTEROS
- Ángel Malagón – Club América
- Raúl Rangel – Chivas
- Carlos Acevedo – Santos Laguna
DEFENSAS
- Richard Ledezma – Chivas
- Jorge Sánchez – Cruz Azul
- Víctor Guzmán – Monterrey
- Israel Reyes – Club América
- Ramón Juárez – Club América
- Eduardo Águila – Atlético de San Luis
- Everardo López – Toluca
- Jesús Gallardo – Toluca
- Bryan González – Chivas
MEDIOS
- Luis Romo – Chivas
- Erik Lira – Cruz Azul
- Denzell García – FC Juárez
- Diego Lainez – Tigres
- Roberto Alvarado – Chivas
- Iker Fimbres – Monterrey
- Carlos Rodríguez – Cruz Azul
- Kevin Castañeda – Xolos
- Obed Vargas – Seattle Sounders
- Marcel Ruiz – Toluca
- Brian Gutiérrez – Chivas
- Gilberto Mora – Xolos
DELANTEROS
- Ángel Sepúlveda – Chivas
- Germán Berterame – Monterrey
- Armando González – Chivas