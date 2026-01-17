Uno de los jugadores del Club Deportivo Guadalajara que brilló en la victoria ante los Gallos Blancos del Querétaro fue Armando “Hormiga” González, pues fue el encargado de abrir el marcador al minuto 34.

Derivado a la gran actuación que tuvo este sábado, el polémico periodista de TUDN, David Faitelson, compartió un mensaje sobre el artillero de Chivas, quien se encuentra buscando un boleto a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

“¿Mundial? Quiero ver quién le dice que no”, escribió el comunicador en X; sin embargo, en la columna de Miguel Ángel Arizpe en Mediotiempo menciona que es poco probable que el joven delantero asista al Mundial de 2026, pues Javier Aguirre está en cantando con Germán Berterame.

“De los otros seis, siendo sincero, creo que ninguno estará en la lista final, ninguno. El que está haciendo los méritos es ‘La Hormiga’, sí, pero para su mala fortuna tiene en rival (sic.) a Germán Berterame, y lo que sí te digo es que a Javier le encanta él (el atacante Rayado)”.

Faitelson quiere ver a la “Hormiga” en el Mundial.

Cabe mencionar que para los compromisos amistosos ante Panamá y Bolivia, el Rebaño Sagrado es la base de la Selección Mexicana con ocho futbolistas, los cuales son: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando ‘Hormiga’ González.

¿Qué jugadores convocó Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia?

PORTEROS

Ángel Malagón – Club América

– Club América Raúl Rangel – Chivas

– Chivas Carlos Acevedo – Santos Laguna

DEFENSAS

Richard Ledezma – Chivas

– Chivas Jorge Sánchez – Cruz Azul

– Cruz Azul Víctor Guzmán – Monterrey

– Monterrey Israel Reyes – Club América

– Club América Ramón Juárez – Club América

– Club América Eduardo Águila – Atlético de San Luis

– Atlético de San Luis Everardo López – Toluca

– Toluca Jesús Gallardo – Toluca

– Toluca Bryan González – Chivas

MEDIOS

Luis Romo – Chivas

– Chivas Erik Lira – Cruz Azul

– Cruz Azul Denzell García – FC Juárez

– FC Juárez Diego Lainez – Tigres

– Tigres Roberto Alvarado – Chivas

– Chivas Iker Fimbres – Monterrey

– Monterrey Carlos Rodríguez – Cruz Azul

– Cruz Azul Kevin Castañeda – Xolos

– Xolos Obed Vargas – Seattle Sounders

– Seattle Sounders Marcel Ruiz – Toluca

– Toluca Brian Gutiérrez – Chivas

– Chivas Gilberto Mora – Xolos

DELANTEROS