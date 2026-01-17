Después de la victoria del Club Deportivo Guadalajara ante los Gallos Blancos del Querétaro, Gabriel Milito habló en rueda de prensa y una de las preguntas que le hicieron fue sobre sus jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre para disputar con la Selección Mexicana los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia.

“Que disfruten y que aprovechen esta gran experiencia de poder jugar para la Selección Mexicana. Todo futbolista anhela, sobre todo estando tan próxima la Copa del Mundo, y eso, por supuesto, genera mucha ilusión. Vayan, disfruten y después, cuando regresen, ya cambiaremos el chip; se meterán nuevamente en lo que va del campeonato”.

Cabe mencionar que el “Vasco” Aguirre convocó a ocho futbolistas de nuestras Chivas, los cuales son: Raúl “Tala” Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando ‘Hormiga’ González.

No obstante, según la columna de Miguel Ángel Arizpe, solo dos del Club Deportivo Guadalajara tienen posibilidades de asistir a la próxima fiesta del futbol: Raúl Rangel y Roberto Alvarado, aunque este último no pasa por su mejor momento futbolístico.

¿Cuál fue la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Bolivia y Panamá?

PORTEROS

Ángel Malagón – Club América

– Club América Raúl Rangel – Chivas

– Chivas Carlos Acevedo – Santos Laguna

DEFENSAS

Richard Ledezma – Chivas

– Chivas Jorge Sánchez – Cruz Azul

– Cruz Azul Víctor Guzmán – Monterrey

– Monterrey Israel Reyes – Club América

– Club América Ramón Juárez – Club América

– Club América Eduardo Águila – Atlético de San Luis

– Atlético de San Luis Everardo López – Toluca

– Toluca Jesús Gallardo – Toluca

– Toluca Bryan González – Chivas

MEDIOS

Luis Romo – Chivas

– Chivas Erik Lira – Cruz Azul

– Cruz Azul Denzell García – FC Juárez

– FC Juárez Diego Lainez – Tigres

– Tigres Roberto Alvarado – Chivas

– Chivas Iker Fimbres – Monterrey

– Monterrey Carlos Rodríguez – Cruz Azul

– Cruz Azul Kevin Castañeda – Xolos

– Xolos Obed Vargas – Seattle Sounders

– Seattle Sounders Marcel Ruiz – Toluca

– Toluca Brian Gutiérrez – Chivas

– Chivas Gilberto Mora – Xolos

DELANTEROS