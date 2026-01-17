Después de la victoria del Club Deportivo Guadalajara ante los Gallos Blancos del Querétaro, Gabriel Milito habló en rueda de prensa y una de las preguntas que le hicieron fue sobre sus jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre para disputar con la Selección Mexicana los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia.
“Que disfruten y que aprovechen esta gran experiencia de poder jugar para la Selección Mexicana. Todo futbolista anhela, sobre todo estando tan próxima la Copa del Mundo, y eso, por supuesto, genera mucha ilusión. Vayan, disfruten y después, cuando regresen, ya cambiaremos el chip; se meterán nuevamente en lo que va del campeonato”.
Cabe mencionar que el “Vasco” Aguirre convocó a ocho futbolistas de nuestras Chivas, los cuales son: Raúl “Tala” Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando ‘Hormiga’ González.
No obstante, según la columna de Miguel Ángel Arizpe, solo dos del Club Deportivo Guadalajara tienen posibilidades de asistir a la próxima fiesta del futbol: Raúl Rangel y Roberto Alvarado, aunque este último no pasa por su mejor momento futbolístico.
¿Cuál fue la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Bolivia y Panamá?
PORTEROS
- Ángel Malagón – Club América
- Raúl Rangel – Chivas
- Carlos Acevedo – Santos Laguna
DEFENSAS
- Richard Ledezma – Chivas
- Jorge Sánchez – Cruz Azul
- Víctor Guzmán – Monterrey
- Israel Reyes – Club América
- Ramón Juárez – Club América
- Eduardo Águila – Atlético de San Luis
- Everardo López – Toluca
- Jesús Gallardo – Toluca
- Bryan González – Chivas
MEDIOS
- Luis Romo – Chivas
- Erik Lira – Cruz Azul
- Denzell García – FC Juárez
- Diego Lainez – Tigres
- Roberto Alvarado – Chivas
- Iker Fimbres – Monterrey
- Carlos Rodríguez – Cruz Azul
- Kevin Castañeda – Xolos
- Obed Vargas – Seattle Sounders
- Marcel Ruiz – Toluca
- Brian Gutiérrez – Chivas
- Gilberto Mora – Xolos
DELANTEROS
- Ángel Sepúlveda – Chivas
- Germán Berterame – Monterrey
- Armando González – Chivas