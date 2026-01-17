Después de la victoria del Club Deportivo Guadalajara ante los Gallos Blancos del Querétaro, Gabriel Milito habló en rueda de prensa y una de las preguntas que le hicieron fue sobre sus jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre para disputar con la Selección Mexicana los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia.

“Que disfruten y que aprovechen esta gran experiencia de poder jugar para la Selección Mexicana. Todo futbolista anhela, sobre todo estando tan próxima la Copa del Mundo, y eso, por supuesto, genera mucha ilusión. Vayan, disfruten y después, cuando regresen, ya cambiaremos el chip; se meterán nuevamente en lo que va del campeonato”.

Cabe mencionar que el “Vasco” Aguirre convocó a ocho futbolistas de nuestras Chivas, los cuales son: Raúl “Tala” RangelRichard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto AlvaradoÁngel Sepúlveda y Armando ‘Hormiga’ González.

No obstante, según la columna de Miguel Ángel Arizpe, solo dos del Club Deportivo Guadalajara tienen posibilidades de asistir a la próxima fiesta del futbol: Raúl Rangel y Roberto Alvarado, aunque este último no pasa por su mejor momento futbolístico.

¿Cuál fue la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Bolivia y Panamá?

PORTEROS

  • Ángel Malagón – Club América
  • Raúl Rangel – Chivas
  • Carlos Acevedo – Santos Laguna

DEFENSAS

  • Richard Ledezma – Chivas
  • Jorge Sánchez – Cruz Azul
  • Víctor Guzmán – Monterrey
  • Israel Reyes – Club América
  • Ramón Juárez – Club América
  • Eduardo Águila – Atlético de San Luis
  • Everardo López – Toluca
  • Jesús Gallardo – Toluca
  • Bryan González – Chivas

MEDIOS

  • Luis Romo – Chivas
  • Erik Lira – Cruz Azul
  • Denzell García – FC Juárez
  • Diego Lainez – Tigres
  • Roberto Alvarado – Chivas
  • Iker Fimbres – Monterrey
  • Carlos Rodríguez – Cruz Azul
  • Kevin Castañeda – Xolos
  • Obed Vargas – Seattle Sounders
  • Marcel Ruiz – Toluca
  • Brian Gutiérrez – Chivas
  • Gilberto Mora – Xolos

DELANTEROS

  • Ángel Sepúlveda – Chivas
  • Germán Berterame – Monterrey
  • Armando González – Chivas