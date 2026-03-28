Chivas es uno de los clubes más grandes e históricos de México, con una afición que trasciende el futbol y llega a distintos ámbitos, incluyendo el deporte profesional. Una de sus seguidoras más destacadas es Alexa Grasso, peleadora de artes marciales mixtas que hizo historia al convertirse en la primera campeona mexicana en la UFC, quien este sábado volverá al octágono en busca del título de peso mosca.

Alexa Grasso es la primera mexicana campeona en UFC.

Consciente de la importancia de este combate, el Guadalajara tuvo un gesto especial con la peleadora tapatía, enviándole un regalo que no solo celebra su afición por el equipo, sino también el orgullo de representar a México. La propia Grasso compartió su emoción en redes sociales, donde no pudo contener la alegría al recibir el detalle y gritar “soy súper fan, me encanta”.

El video que publicó comienza mostrando la caja del obsequio, la cual llevaba el mensaje “en los corazones mexicanos corre sangre rojiblanca”. Al abrirla, encontró un texto aún más emotivo que resaltaba la identidad del club y su conexión con la afición, destacando que Chivas representa unión, pasión y orgullo nacional en cada rincón del país.

Finalmente, la peleadora presumió el regalo principal: una camiseta oficial del Rebaño Sagrado, personalizada con su nombre y el número 9. Este detalle la emocionó aún más, ya que ese número tiene un significado especial en su vida al coincidir con su fecha de nacimiento, reaccionando con sorpresa y gratitud ante lo que consideró un gesto muy significativo por parte del club.

¿Cuándo y contra quién pelea la rojiblanca Alexa Grasso en la UFC?

Alexa Grasso enfrentará a Maycee Barber este sábado 28 de marzo en la función de UFC Seattle, la cual dará inicio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Se trata de un combate de alto nivel en la división mosca, donde la mexicana buscará recuperar el campeonato que ya conquistó en marzo de 2023.

De lograrlo, no solo reafirmaría su lugar en la élite de las artes marciales mixtas, sino que también haría historia al convertirse en la primera peleadora mexicana en ser bicampeona de la UFC, consolidando así su legado dentro del deporte.