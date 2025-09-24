Hablar de Jair Pereira es recordar a una parte fundamental de la plantilla que recuperó la grandeza de las Chivas de Guadalajara con Matías Almeyda como entrenador. El exdefensor de los rojiblancos no solo fue un fichaje estelar, sino que se ganó el gafete de capitán por la entrega y orgullo al portar la camiseta.

Pero para sorpresa de muchos, Jair Pereira confesó que no tenía el deseo de jugar con el Rebaño Sagrado cuando estaba en Cruz Azul, ya que veía a un equipo con muchos problemas en la tabla porcentual y además tampoco ofrecía las mismas ganancias económicas que otros clubes, hasta que Omar Bravo lo convención de cambiar de opinión.

“Yo nazco en Cruz Azul, es donde me formó y dejar tu casa era complicado. Me decían, ‘en Chivas para empezar no te dan premios’, estaban peleando el descenso. A mí el que tuvo que ver mucho fue Omar Bravo, y me dijo, ‘no tienes idea lo que es estar en Chivas y ser campeón con Chivas’ y yo pensaba ‘si güey pero ser campeón con Chivas la verdad está jodido’”.

Jair Pereira ganó la Concachampions del 2018. Getty Images

“Fue Omar Bravo fundamental para decirme que la ciudad me iba a encantar. Jorge (Vergara) me ofreció un contrato con el que no podía decir que no, era asegurar el parte del patrimonio de mi familia y tomé la decisión, regreso de mis vacaciones, Billy me dice me van a pagar una buena lana por ti y te van a dobletear el sueldo. Fui muy feliz en Chivas”, fue parte de lo que explicó Pereira en entrevista con Fox Deportes.

¿Cuánto tiempo jugó Jair Pereira en Chivas?

Jair Pereira llegó a Guadalajara en diciembre del 2013 de cara al Clausura 2014. Fue parte del equipo que peleó por el no descenso con José Manuel de la Torre. Con Matías Almeyda vivió los mejores momentos de la época moderna del club logrando los cinco títulos que consiguieron con el estratega argentino. Se fue en el 2019 y su carrera nunca volvió a ser lo mismo, jugó con Querétaro y Necaxa, antes de retirarse.