Leyenda de Chivas exige respeto para Chicharito ante el mal momento: No puede caerle bien a todos

Para las Chivas de Guadalajara es una realidad que siguen a la expectativa de lo que pueda pasar en el futuro inmediato con Javier Hernández, quien vive su peor momento desde que regresó en la segunda etapa con el equipo de sus amores, debido a las lesiones que no le han permitido tener regularidad.+

En este sentido, muchas han sido las críticas para el histórico atacante del futbol mexicano, no solo de aficionados, también de analistas y exfutbolistas que consideran un error que Chicharito Hernández haya regresado al Rebaño Sagrado cuando todavía no se había recuperado de una ruptura de ligamentos en la rodilla derecha.

Sin embargo, una voz más que autorizada como Ignacio Calderón, miembro del campeonísimo pidió respeto a la trayectoria del artillero de Chivas argumentando que no puede caerle bien a todos, ya que primero deberían reconocerle la amplia trayectoria que lo ha hecho de un nombre a nivel internacional.

“Nadie es monedita de oro para carle bien a todos. Unos quisieran verlo como si estuviera en su mera juventud, pero pues es difícil. Pero hay que entender que lo que hizo, eso ya nadie se lo puede quitar. Y eso es lo que vale”.

Calderón salió en defensa de Chicharito. Foto: Imago7

“Lo que hizo en Europa nadie se lo quita. Nadie puede decir, ahorita actualmente no lo está haciendo. Pero sabemos que viene de una lesión muy difícil y que no se ha podido recuperar. Pero de que ha hecho un nombre en el fútbol mexicano, no hay discusión”, comentó en declaraciones recogidas por El Diario de Nueva York.

Nacho Calderón desea que Chicharito siga incrementando su trayectoria

En la charla, el Cuate Calderón reconoció que los problemas físicos han sido un obstáculo inesperado para Chicharito: “Desgraciadamente las lesiones han aparecido, pero lo que ha hecho en el fútbol nadie se lo quita. Los méritos, el haber jugado con grandes equipos europeos, no cualquiera lo hace. Desgraciadamente tuvo una lesión antes de llegar a Chivas y no ha quedado bien, pero yo considero que lo que él hizo, ahí está presente. Yo quisiera que siga esa leyenda que es él, pero no se ha podido”.