Alan Mozo se ha convertido en una de las piezas claves para las Chivas de Guadalajara no solo por su gran desempeño dentro de la cancha, también por lo que ofrece un jugador que ha encajado a la perfección desde que arribó a la institución en el 2022, razón suficiente por la que los altos mandos planean hacerle una propuesta de renovación.

El lateral derecho del Rebaño Sagrado tuvo un inicio un tanto turbulento a su llegada, pero poco a poco fue convenciendo a los entrenadores de su capacidad como zaguero, la cual ya había demostrado con los Pumas de la UNAM y fue por ello que el entonces director deportivo, Ricardo Peláez lo contrató para el Apertura 2002.

Hace unos días el propio Mozo confesó que su deseo es mantenerse en Chivas por mucho tiempo más y aunque las negociaciones de su renovación parecían un poco estancadas, tal parece que la directiva tapatía ha encontrado la manera de convencerlo para que se mantenga al ser una pieza clave del entrenador Fernando Gago.

De acuerdo a reportes del periodista José María Garrido, Guadalajara pretende hacerle una oferta a la que difícilmente se negara Alan Mozo, ya que no solo será por un aumento salarial, pues también pretende que sea multianual, es decir, cuando menos tres años más para que tenga la tranquilidad de seguir como rojiblanco.

Alan Mozo ha caído con el pie derecho en Chivas. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

El actual contrato de Mozo termina en el verano del 2025, por ello si no logran convencerlo de que firme su nuevo acuerdo, el defensor podría empezar a negociar con cualquier otro club a partir de enero y podría marcharse gratis al final del Torneo Clausura, lo cual quiere evitar la dirigencia.

Alan Mozo desea retirarse Chivas

“Me encantaría seguir aquí, me queda un año de contrato y ya estamos viendo qué es lo que sigue. Yo soy feliz aquí e intento demostrarlo todos los días. Me encantaría retirarme en este equipo, la verdad y para eso tengo que demostrarlo”, fue parte de lo que comentó hace unos días Alan Mozo.