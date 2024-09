En las Chivas de Guadalajara la historia antes de Jorge Vergara cuenta con capítulos de éxito y gloria, pero también de amarguras por los malos resultados que se dieron dentro de la cancha al principio de la década de los 90 bajo el mando de Salvador Martínez Garza como presidente de la Promotora Deportiva del Club Guadalajara.

Una vez que el empresario le inyectó una fuerte inversión a la plantilla, llegaron jugadores de la talla de Carlos Turrubiates, Alberto Coyote, Alberto Guamerú García, y José Manuel de la Torre en la temporada 1993-1994, pero un año después se incorporaron otros elementos como Ramón Ramírez y Daniel Guzmán para fortalecer el ataque.

El Travieso Guzmán apenas estuvo poco más de un año en el equipo que era dirigido por Alberto Guerra, pero resultados no se dieron y tiempo después llegó Ricardo Ferretti al banquillo, quien confeccionó una plantilla ganadora que a partir de 1996 empezó a arrojar los triunfos que la afición esperaba hasta que en 1997 lograron el título y en1998 perdieron la Final ante Necaxa.

Daniel Guzmán confesó que se deprimió cuando dejó el futbol

Daniel Guzmán se retiró de las canchas en 1998 luego de jugar un año con el Atlas, acérrimo rival de Guadalajara, pero al cabo de un torneo le dijo adiós al futbol profesional y fue cuando empezó a caer en una depresión que le impedía aprovechar el tiempo, hasta que se convirtió en analista del Canal 54 de Guadalajara.

“Un año entre en depresión muy fuerte, no sabía qué hacer de mi vida, porque imagínate un tipo que tenía trabajo desde los 15 años y que te pagaban por hacer lo que mas te gusta, viajar por todo el mundo, estar en torneos internacionales, verte en Draft como un jugador que todos quieren y un día te levantas y ya no eres nadie. Ya no tengo trabajo, ya no juego. ¿Qué hago? Me levantaba tarde, ya no sabía qué hacer y hubo alguien que me aventó un salvavidas, se llama Memo Padilla de canal 58 y me vio en en la Avenida Vallarta, porque yo iba de ahí a La Minerva dando vueltas, perdiendo el tiempo. ‘Vas a trabajar en los medios vas a hablar de futbol que es lo único que sabes hacer’ me dijo”, comentó Guzmán Castañeda en el podcast de Benjamín Galindo.

Para el 2002 Daniel Guzmán inició su carrera como entrenador en el Rebaño y aunque logró el boleto a la Liguilla, fue eliminado en Cuartos de Final por Toluca, razón suficiente para que Jorge Vergara lo despidiera, pese a que tenía unos meses al frente del equipo rojiblanco y contrató a Eduardo de la Torre como el primer entrenador de su gestión en Chivas.