Si hubo un canterano que irrumpió con fuerza en este Clausura 2025 de la Liga MX, ese es Hugo Camberos. El atacante acaba de cumplir 18 años y ya demuestra unas condiciones que enamoran a la afición rojiblanca. Atrevimiento, velocidad, uno contra uno, amago y mucha habilidad ponen al juvenil como una de las grandes apariciones del futbol mexicano en los últimos años.

Pero más allá de sus propias características, hay un atenuante que no pasa desapercibido para los fanáticos del Guadalajara, principalmente para aquellos que ya tienen cierta edad. Y es que Camberos lleva en la espalda el número 58, un dorsal que han utilizado varios jugadores importantes en la historia de Chivas.

Años atrás, nombres como Francisco Palencia, Ramón Ramírez, Joel Sánchez, Benjamín Galindo, Adolfo Bautista y Daniel Guzmán utilizaron el dorsal 58 en algún momento de sus respectivas carreras. Todos ellos, en mayor o menor medida, dejaron su huella en las Chivas de Guadalajara.

¿Por qué estuvo de moda el dorsal 58?

Hace un tiempo atrás, el periodista David Medrano echó luz al respecto y explicó por qué fue que en la década de los noventa se volvió común ver que algunos de los jugadores más importantes utilizaban ese dorsal. Y es que el Canal 58, el cual transmitía los partidos de futbol en Guadalajara, cumplió 50 años y tuvo la idea de convencer a los jugadores más importantes de cada equipo para que portaran ese número en su espalda.

El dorsal 58, un número con historia en Chivas.

En un principio la Liga MX no lo permitía, pues exigía que la numeración fuera de corrido. Sin embargo, la gestión dio sus frutos y se logró el permiso, por lo que varios futbolistas utilizaron ese número. Primero fueron los equipos de Guadalajara y luego la idea se expandió. Algunos de los más recordados, al margen de los ya nombrados de Chivas, fueron Darío Franco (Atlas), Daniel Guzmán (Leones Negros) y Jared Borgetti (Santos Laguna).

Hugo Camberos no eligió el dorsal 58

En un momento, cuando Hugo Camberos se estrenó en Liga MX con el dorsal 58, se dijo que quizás el juvenil lo hacía en honor al Bofo Bautista. Sin embargo, en una reciente plática con Telemundo el propio jugador explicó la situación y confesó que no lo eligió por propia cuenta: “Yo traía número de inferiores de tres digitos y cuando me dicen que me van a registrar con el Tapatío en Expansión, llego al día de la fotografía y me dicen ‘este es tu número’, no me dieron a elegir, la verdad. Pero sé que es un número representativo aquí, con el Maestro Galindo, el Bofo, y sí me da mucha ilusión portarlo. Y tengo que defenderlo también”, dijo el atacante de 18 años.