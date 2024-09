Chivas vs. América: Chicharito Hernández también corre riesgo de perderse el Clásico Nacional

En el Club Guadalajara lo único que existe en cuanto al estado físico de Javier Hernández es incertidumbre, ya que el atacante siguen sin entrenar al parejo de la plantilla y no se descarta que se pierda el Clásico Nacional del 14 de septiembre frente al América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes dentro de la Jornada 7.

En las Chivas no hay certeza de lo que pueda ocurrir con Chicharito Hernández en los días previos al partido más importante de la campaña regular en el futbol mexicano, ya que es una realidad que el delantero no pasa por un buen momento físico y esto lo podría marginar el duelo que nadie se quiere perder.

De acuerdo a reportes de Erick López en MVS Deportes, el Rebaño Sagrado sigue esperando que Hernández Balcázar se recupere de sus problemas musculares para que empiece a ofrecer los resultados que se esperan de él dentro de la cancha, ya que el cuerpo técnico y la directiva decidieron no contratar a otro delantero confiando en que mostraría su contundencia en este Apertura 2024.

“Hay una gran incertidumbre, no saben con exactitud, a ciencia cierta, para qué va a estar Javier Hernández. Si no llegó otro delantero es porque terminan por creer o tener la esperanza de que Javier va a jugar, que va a estar en algún momento, que va a marcar goles”. Por otro lado, el propio Erick López mencionó que “la realidad es que este torneo servirá de análisis, para saber si realmente estará o no estará”.

Chicharito apenas ha marcado un gol con el Rebaño. Foto: Imago7

“Una vez que termine este semestre o hacia el 2025, Guadalajara debe de tener un panorama más claro, porque hoy no lo tiene. Hoy, Javier entrena, trajo a un hombre que trabaja con él, un preparador físico que no ha podido ponerlo a punto; no ha podido dejarlo bien en temas físicos y musculares”, comentó el comunicador.

Chivas vs. América: ¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Nacional?

Será el sábado 14 de septiembre cuando el Rebaño vuelva a la actividad para disputar el Clásico Nacional frente al América en un partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2024, el duelo tiene pactado su inicio a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes. No olvides que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.