La última semana se llevó adelante una nueva fecha FIFA en todas partes del mundo donde la Selección Mexicana sumó dos empates ante Japón y Corea del Sur. A diferencia de otras oportunidades, Raúl Rangel vio acción y recibió dos, pero para Ricardo Ferretti el futbolista de Chivas es mejor que Luis Ángel Malagón.

No hay dudas de que en la portería del Guadalajara tiene garantías con el Tala tras años de futbolistas que entraban y salían por repetidos errores. Todos recordamos lo que era sufrir con Miguel Jiménez, Antonio Rodríguez y Raul Gudiño.

La actual portería de Chivas cuenta con manos seguras gracias a Raúl Rangel, quien es titular indiscutible en el Guadalajara desde que Fernando Gago llegó al equipo. Este gran momento lo llevó a ser nuevo jugador convocable en la Selección Mexicana.

Raúl Rangel fue defendido por Ricardo Ferretti. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, ante Corea del Sur fue duramente cuestionado, pero Ricardo Ferretti fue el primero en defenderlo. “Tala no tuvo nada de que ver en ninguno de los dos goles (que recibió México). Y para mi Tala juega mejor con los pies que (Luis Ángel) Malagón”, expresó el Tuca en ESPN.

