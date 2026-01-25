El debate sobre qué futbolistas deben integrar la lista final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 sigue sumando voces de peso, y una de las más llamativas vino desde la vereda rival de Chivas. Paul Aguilar, histórico lateral del América y ex seleccionado nacional, destacó públicamente a Richard Ledezma, actual jugador del Rebaño, y lo puso como una de sus apuestas para estar en la Copa del Mundo.

“Si fueran tres jugadores que dice el Vasco que puede llevar hoy, yo metería a los tres jóvenes que tuvieron mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque le das continuidad al nuevo proyecto que viene para el siguiente ciclo mundialista, pero definitivamente por lo mostrado en el partido pasado, yo también me quedo con Ledezma”, señaló Aguilar durante el programa La Última Palabra de Fox Sports.

El ex defensor azulcrema profundizó en las virtudes del futbolista rojiblanco y remarcó su personalidad en un contexto que suele pesar para los jóvenes. “Es un muchacho al que no le pesó la playera y tiene condiciones. Para mí manda muy buenos servicios, tiene muy buena proyección hacia el frente y buen recorrido”, explicó al justificar por qué lo ve como una alternativa real para el equipo de Javier Aguirre.

Aguilar incluso lo puso por encima de otros nombres que también están en la conversación, como Armando González. “No descarto tampoco a la Hormiga, porque en este momento Santiago (Giménez) no está como ese delantero. Berterame (Germán) estuvo y ya viste qué pasó. Menciono también a Quiñones (Julián) porque sabemos que está perfectamente, pero si es de ellos, yo sí me quedo con Ledezma”, afirmó.

Richard Ledezma gana fuerza rumbo al Mundial 2026

Además de Aguilar, el ex futbolista y director técnico mexicano, Joaquín Del Olmo, coincidió en que Ledezma ya está en la conversación rumbo al Mundial. “Yo estoy entre la Hormiga y Ledezma. Creo que estos partidos son más un tema individual para que el técnico vea qué jugador se puede adaptar a su sistema”, comentó, aunque finalmente se decantó por un perfil ofensivo.