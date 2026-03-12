La fuerte lesión que sufrió Luis Ángel Malagón este martes cambió de inmediato el panorama en la portería de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. El arquero sufrió una rotura del tendón de Aquiles, una lesión que lo dejará varios meses fuera de las canchas y que prácticamente pone fin a la competencia que mantenía con Raúl Rangel por la titularidad del Tri. Ante esta situación, el Tala no dudó en solidarizarse con su compañero, demostrando que más allá de la disputa deportiva por el puesto mantienen una buena relación.

Después de que el guardameta de Chivas le enviara un mensaje público de apoyo a través de redes sociales, Luis Ángel Malagón decidió responderle al arquero rojiblanco. Durante una breve conversación con un periodista, el portero del América aprovechó para agradecer el gesto de Rangel, dejando claro que la rivalidad por la titularidad nunca ha afectado la relación que tienen como compañeros en la Selección Mexicana.

Malagón viajó a Guadalajara para someterse a la operación con el doctor Luis Gómez, y fue justamente en el aeropuerto donde fue abordado por los medios de comunicación. En ese momento, el arquero agradeció públicamente el apoyo que recibió de Raúl Rangel, así como de otros porteros del combinado nacional que también le enviaron mensajes de ánimo. Este tipo de gestos reflejan que, a pesar de competir por uno de los puestos más disputados en cualquier equipo de futbol, dentro del grupo del Tri existe una relación de respeto y compañerismo.

Con Malagón fuera de la pelea, todo apunta a que la competencia directa por la titularidad ahora será entre Raúl Rangel y Guillermo Ochoa. Desde hace semanas se había filtrado que el veterano guardameta volvería a ser convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo, en la que México enfrentará a Portugal y Bélgica. Por ello, el Tala deberá seguir mostrando su gran nivel tanto con Chivas como con la Selección si quiere consolidarse como el portero titular rumbo a la Copa del Mundo.

Gabriel Milito deberá ir pensando en el sustituto de Raúl Rangel en Liguilla

Aunque ya parecía muy probable que Raúl Rangel formara parte de la convocatoria de México para el Mundial 2026, la lesión de Malagón prácticamente asegura su presencia en la lista final, ya que actualmente es el portero que más partidos ha disputado con el Tri en los últimos meses. Ante este escenario, Gabriel Milito también deberá comenzar a pensar en quién podría sustituirlo durante la Liguilla, ya que en esa fase del torneo Chivas podría quedarse sin algunos jugadores convocados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana.