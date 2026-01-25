En un Clausura 2026 donde Chivas ha encontrado respuestas futbolísticas en todas sus líneas, hay un nombre que ganó su peso propio dentro del funcionamiento colectivo: Daniel Aguirre. El defensor rojiblanco no sólo se ha consolidado como titular indiscutido en la línea de tres de Gabriel Milito, sino que además ha igualado en productividad ofensiva a uno de los fichajes más mediáticos de toda la Liga MX.

Con 17 partidos disputados como rojiblanco, Aguirre suma dos goles y tres asistencias, además de otro tanto más convertido en un amistoso ante Necaxa. Estos números resultan todavía más llamativos si se tiene en cuenta su rol natural como stopper derecho. Desde la llegada de Milito, el mexicoamericano comenzó a ser tenido en cuenta y a ganar confianza.

El primer gol de Aguirre en Liga MX fue ante Pumas, de manera agónica para darle la victoria al Rebaño, mientras que en este Clausura 2026 le anotó al Pachuca y además aportó dos asistencias, recordando que ya había participado de otra más en Leagues Cup. El ex Los Ángeles Galaxy disfruta de la libertad para proyectarse al ataque, pisar campo rival y aparecer por sorpresa en el área, convirtiéndose en una variante constante para romper defensas cerradas.

La comparación inevitable surge con Allan Saint-Maximin, quien registra 17 partidos y 3 goles, aunque con una asistencia menos que Dani Aguirre. El francés llegó al América con una enorme carga mediática por su pasado en la Premier League y la Ligue 1, pero hasta el momento su impacto real en el futbol mexicano ha estado lejos de lo esperado. El ex del Newcastle todavía no logra traducir su jerarquía en una influencia sostenida dentro del juego colectivo azulcrema.

Saint Maximin brilló por su ausencia ante Chivas

En el último Clásico Nacional entre América y Chivas, uno de los grandes atractivos también fue la presencia de Allan Saint-Maximin en el equipo titular azulcrema. Sin embargo, en aquella oportunidad el francés no pudo en el mano a mano ante el canterano rojiblanco Miguel Gómez, quien lo neutralizó con mucha naturalidad en un duelo que acabó siendo clave para la victoria del Rebaño.