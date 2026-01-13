La directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Manuel Velázquez e Ivan Alonso, presidente y director, respectivamente, sigue analizando altas y bajas para el Torneo Clausura 2026, y ahora se le vincula con Hirving “Chuky” Lozano.

No obstante, Chivas tuvo la posibilidad de tenerlo en sus filas, sin embargo, Gabriel Milito le dijo que no en rueda de prensa tras vencer a los Tuzos del Pachuca.

“No, en esa posición estamos cubiertos, no tenemos intenciones de reforzarnos. Obviamente reconocemos la jerarquía del jugador; no necesitamos en esa posición”, dijo hace unos dias el esttaatega argentino.

“Creo que en el plantel que ahora mismo conformamos tenemos jugadores con experiencia y jugadores jóvenes que poco a poco tendrán que ir adquiriendo experiencia y rodaje para darlo todo de lo que esperamos de ellos”, agregó.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara arrancó con el pie derecho el Torneo Clausura 2026. De hecho, fue el único equipo de los cuatro grandes que ganó en su debut.

Chivas ganó en su debur en el Clausura 2026.

¿Cuándo juega Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Nuestras Chivas regresan a la actividad este martes 13 de enero cuando se enfrenten a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Olimpico Benito Juárez, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.