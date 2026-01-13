Después de vencer a los Tuzos del Pachuca dentro de la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara se comenzó a preparar para medirse a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, como parte de la Jornada 2 del certamen.

No obstante, no será nada sencillo para el cuadro de Pedro Caixinha, quien el viernes pasado venció 1-2 a Mazatlán FC, así que se viene una tarea difícil para el conjunto de Gabriel Milito.

Respecto al pronóstico para dicho encuentro, se espera un máximo de 15 grados con -2, de manera que el aficionado que asista deberá cubrirse con una chamarra, suéter o bufanda para evitar el frío en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara buscará su segunda victoria en el certamen en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, lo que catapultará a los pupilos de Gabriel Milito a colocarse en los primeros lugares de la tabla general.

¿A qué hora es el partido entre Juárez y Chivas?

El partido entre los Bravos de Juárez y el Club Deportivo Guadalara, correspondiente a la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.