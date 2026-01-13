Chivas enfrenta a FC Juárez en un duelo clave debido a que busca ya en la segunda jornada afianzarse en la zona de clasificación directa a la Liguilla. De cara al duelo de esta noche Bryan González mantuvo diálogos con la prensa y advirtió a los Bravos al señalar que van a ir en busca de la victoria.

No hay dudas de que una victoria en el Estadio Olímpico Benito Juárez será importante porque en febrero el Rebaño Sagrado tiene duelos ante rivales directos. América, Cruz Azul y Toluca son tres partidos consecutivos en los que se pueden escapar algunos puntos.

Tras haber superado a Pachuca en la jornada uno, Chivas llega a la Frontera con el objetivo de mantenerse en la senda de la victoria. De cara al partido ante los Bravos, Bryan González advirtió a FC Juárez al señalar que vienen a ganar.

Bryan González se perfila para ser titular en Chivas vs. FC Juárez. (Foto: IMAGO7)

“Llegamos muy motivados. Sabemos el compromiso que tenemos delante. Es un partido muy importante y así lo vamos a hacer. Para nosotros cada partido es importante. Sabemos que estos tres partidos son muy importantes en lo que va a ser el torneo”, expresó. Y agregó: “Decirle a la afición que vamos a ir en busca de ganar, de ir en busca de la victoria”.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante FC Juárez?

Todo indica que Chivas formaría esta noche con la misma alineación con la que superó a Pachuca en el Estadio Akron. De esta manera, los dirigidos por Gabriel Milito formarían con Raúl Rangel en la portería, en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo y Bryan González, en el medio Omar Govea, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, mientras que en el ataque Armando González.

¿A qué hora y dónde ver FC Juárez vs. Chivas?

El partido entre Chivas y FC Juárez por la jornada dos del Clausura 2026 se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Azteca 7 desde las 21:10 del Centro de México. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Olímpico Benito Juárez.