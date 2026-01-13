Chivas enfrenta esta noche a FC Juárez por la jornada dos del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez. De cara al duelo en la Frontera repasamos cómo formaría el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito ante los dirigidos por Pedro Caixinha.

El Guadalajara dejó las expectativas muy altas ante Pachuca ya que desplegó un gran futbol para dominar a gusto en el Estadio Akron. Armando González y Daniel Aguirre anotaron los goles, pero el Rebaño Sagrado debió haber ganado por al menos cuatro goles de diferencia.

Esta noche Chivas visita a FC Juárez por la jornada dos del Clausura 2026 de la Liga MX en un partido clave en la fase regular debido a que son tres puntos claves para afianzarse en la zona de clasificación directa. No hay que olvidarse que en febrero tendrá un duro recorrido debido a que enfrentará a América, Cruz Azul y Toluca de manera consecutiva.

Daniel Aguirre fue protagonista en el partido entre Chivas vs. Pachuca. (Foto: IMAGO7)

Probables alineaciones de Chivas

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Romo

José Castillo

Bryan González

Omar Govea

Brian González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Probables alineaciones de FC Juárez