Chivas enfrenta esta noche a FC Juárez por la jornada dos del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez. De cara al duelo en la Frontera repasamos cómo formaría el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito ante los dirigidos por Pedro Caixinha.
El Guadalajara dejó las expectativas muy altas ante Pachuca ya que desplegó un gran futbol para dominar a gusto en el Estadio Akron. Armando González y Daniel Aguirre anotaron los goles, pero el Rebaño Sagrado debió haber ganado por al menos cuatro goles de diferencia.
Esta noche Chivas visita a FC Juárez por la jornada dos del Clausura 2026 de la Liga MX en un partido clave en la fase regular debido a que son tres puntos claves para afianzarse en la zona de clasificación directa. No hay que olvidarse que en febrero tendrá un duro recorrido debido a que enfrentará a América, Cruz Azul y Toluca de manera consecutiva.
Probables alineaciones de Chivas
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Daniel Aguirre
- Luis Romo
- José Castillo
- Bryan González
- Omar Govea
- Brian González
- Roberto Alvarado
- Efraín Álvarez
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Probables alineaciones de FC Juárez
- Sebastián Jurado
- Denzell García
- Jesús Marillo
- Eder López
- Moisés Mosquera
- Francisco Nevarez
- Homer Martínez
- Ricardinho
- Madson
- José Luis Rodríguez
- Óscar Estupinan
- DT: Pedro Caixinha