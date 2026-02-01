Chivas Femenil volvió a sumar de a tres y se mantiene en la pelea grande del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Tras superar a León por 3-1 en el duelo correspondiente a la Jornada 6 del certamen, el Guadalajara sigue en los puestos de privilegio y mira a todos desde lo más alto de la tabla.

El equipo rojiblanco comparte el liderato con América, ambos con un punto de ventaja sobre Toluca. Sin embargo, la cima aún podría modificarse, ya que Monterrey tiene pendiente su compromiso y, en caso de ganar, recuperaría el primer lugar del torneo.

Más allá de la paridad en la parte alta, Chivas Femenil continúa mostrando regularidad en resultados, algo clave en este tramo inicial del campeonato, donde varios equipos alternan buenas y malas presentaciones.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Clausura 2026?

¿Qué sigue para Chivas Femenil?

El próximo compromiso del Guadalajara será ante Necaxa, por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El encuentro se disputará el jueves 5 de febrero, a partir de las 18:00 horas del Centro de México, en un duelo donde Chivas buscará defender su lugar en lo más alto de la clasificación.