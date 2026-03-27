La Selección Mexicana comenzará su actividad en esta Fecha FIFA la noche de este sábado, cuando enfrente a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, en lo que será una de las pruebas más exigentes antes del Mundial. Para este compromiso, Javier Aguirre ya contará con sus jugadores europeos, por lo que todo apunta a que mandará al campo su mejor once posible.

En ese sentido, el once que utilizó el Vasco en el los últimos días ha dado pistas importantes sobre qué jugadores de Chivas podrían arrancar como titulares. Y, para sorpresa de muchos, no serían tantos como se esperaba, ya que únicamente Raúl Rangel y Roberto Alvarado apuntan a iniciar el partido.

Aunque en la práctica de este jueves el titular fue Guillermo Ochoa, distintos reportes señalan que Aguirre quiere ver al Tala Rangel enfrentando a selecciones europeas de alto nivel, pensando en el Mundial. Por ello, lo más probable es que el arquero rojiblanco sea el encargado de arrancar ante Portugal, siendo el principal ajuste respecto al equipo que paró en el ensayo.

Por su parte, Roberto Alvarado sí tiene prácticamente asegurada la titularidad, ya que es uno de los hombres de mayor confianza del técnico nacional y ha sido constante durante todo el proceso. De esta forma, el Piojo formaría parte del ataque junto a Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un tridente que buscará hacer daño a la defensa portuguesa.

Armando González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez saldrían a la banca en el México vs Portugal

En contraste, los otros tres jugadores de Chivas convocados, Armando González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, comenzarían el partido desde el banquillo. En la delantera, la titularidad de Raúl Jiménez luce indiscutible, mientras que en el mediocampo y la lateral derecha aún existen dudas, especialmente porque Jorge Sánchez no ha terminado de convencer a un sector importante de la afición mexicana, mientras que Ledezma ya brilló en el partido contra Islandia.