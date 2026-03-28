Armando González se ha ganado el cariño de la afición de Chivas no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por su carisma y autenticidad fuera de ella. El delantero rojiblanco se ha caracterizado por su forma sincera de expresarse y su cercanía con los aficionados, convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos del plantel.

El Estadio Azteca destaca por ser ahora rojiblanco.

Una nueva muestra de esto se dio durante el entrenamiento de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, inmueble que fue remodelado recientemente para cumplir con los estándares de la FIFA rumbo al Mundial. Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que, pese a ser casa del América, ahora luce butacas en color rojiblanco, algo que no pasó desapercibido.

Al ver el renovado estadio, Armando González no pudo ocultar su sorpresa, reaccionando de forma espontánea al recorrer con la mirada todo el inmueble. Incluso, dio un giro completo para admirarlo y soltó un silbido, gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales por reflejar su asombro ante la nueva imagen del recinto.

Durante esta concentración, la Hormiga también ha fortalecido lazos con otros jugadores de la Selección, como Israel Reyes y Álvaro Fidalgo, quienes compartieron su reacción al ver el estadio remodelado. De hecho, el mediocampista del Betis no dudó en expresar su impresión con un contundente “qué locura”, evidenciando el impacto de los cambios.

Armando González podría tener minutos en el México vs Portugal en el Estadio Azteca

De cara al partido entre México y Portugal, Armando González apunta a iniciar desde la banca, ya que el puesto de titular en la delantera pertenece actualmente a Raúl Jiménez. Sin embargo, existen altas probabilidades de que tenga minutos como revulsivo, ya sea ingresando en lugar del atacante del Fulham o incluso compartiendo el ataque en un esquema de doble punta.