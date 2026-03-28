La previa del partido entre México y Portugal no solo ha estado marcada por lo futbolístico, sino también por momentos que conectan directamente con la emoción de la afición.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó la mamá de Armando González, quien fue captada en video por el periodista Luis Castillo, dejando ver su enorme felicidad ante la posibilidad de ver a su hijo vestir esta noche la camiseta de la Selección Mexicana, en el marco de la reinauguración del Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

“Ya tengo alegría, ya tengo plenitud, todo va a fluir muy bien”, expresó la mamá de la “Hormiga” al ser cuestionada por el comunicador sobre sus expectativas para el partido, más allá de si el jugador de Chivas inicia como titular o tiene participación desde el banquillo.

Ante una segunda pregunta de Luis Castillo sobre la posibilidad de que Armando González tenga minutos esta noche en la reinauguración del Estadio Banorte, respondió: “Muy emocionada y con mucha confianza en Dios; si no es hoy, será en su momento”.

¿Cuál será la alineación de México vs. Portugal?

El once titular de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal es el siguiente: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Obed Vargas, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Raúl Jiménez.

Cabe destacar que para la segunda mitad se espera que Javier Aguirre realice modificaciones en su once, y una de ellas podría ser el ingreso de Armando González, quien atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura 2026.