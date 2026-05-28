Uno de los futbolistas que Chivas busca quedarse para el Apertura 2026 es Denzell García. En medio de este contexto, César Merlo afirmó que el Guadalajara necesita tener paciencia porque es una operación compleja.

Uno de los futbolistas que Chivas busca para el Apertura 2026 es sin duda Denzell García, una de las joyas de la Liga MX que muchos clubes pretenden quedarse. Mientras surge información, César Merlo advirtió al Guadalajara al señalar que es una operación complicada porque es alto el número que exigen los Bravos para vender al canterano.

A lo largo de esta semana como en la anterior hubo un sin fin de reportes que revelaron que el Rebaño Sagrado sigue de cerca todo lo que sucede con el mediocampista de la Frontera. Diferentes insiders han revelado que la directiva aún no envió una oferta formal por el jugador que fue hasta el domingo sparring de la Selección Mexicana.

En medio de este contexto, muchos aficionados de Chivas están ansiosos porque nadie dice que es oficial su llegada. Mientras se habla de la posibilidad de que llegue Denzell García, César Merlo advirtió a la afición rojiblanca que deben tener paciencia porque es una negociación complicada porque FC Juárez es un club que busca vender caro.

Chivas quiere que Denzell García sea su próximo refuerzo. (Foto: IMAGO7)

“No es una operación sencilla porque tiene un valor alto de mercado y por ahí hay otros clubes revoloteando”, explicó el periodista argentino en diálogos con Futboltuber. Y agregó: “Juárez va a vender. El negocio de estos clubes es comprar barato y vender caro, o si el jugador es formado del club es sacarle una nueva lanita”.

A Denzell García le gusta la idea de jugar en Chivas

Ricardo Durán dio a conocer en X que al futbolista de FC Juárez le gustaría ser jugador del Guadalajara. “En enero, Juárez pedía una cercana cifra de 4 MDD. Renovó el contrato de Denzell García en febrero, hoy su valor está entre los 8 y 10 MDD. Hasta hoy nadie ha puesto en la mesa de Bravos una oferta, ni Chivas, ni América ni Monterrey. El jugador quiere venir, lo dejó claro en su entorno”, reveló el periodista de Quiero TV.