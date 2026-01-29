El Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión MX, se reforzó para esta temporada con jugadores que llegan para aportar juventud y proyección a futuro. El objetivo es formar futbolistas capaces de dar el salto al primer equipo, mientras compiten a nivel profesional en la segunda división del fútbol mexicano. En ese marco, el club oficializó la inscripción de Cruz Medina, joven mediocampista ofensivo que se suma al proyecto rojiblanco.

Con el dorsal 50, Cruz Medina ya se encuentra oficialmente inscrito y disponible para jugar con el Tapatío. El joven nacido en California, Estados Unidos, pero con nacionalidad mexicana, podría sumar sus primeros minutos este viernes ante Leones Negros, siempre que el entrenador Pepe Meléndez así lo decida.

Su participación a futuro en el primer equipo de Chivas seguirá dependiendo del rendimiento que muestre con el filial y de la decisión de Gabriel Milito. Medina mide 1,75 m, pesa 69 kg y se destaca por su creatividad y capacidad para generar juego desde el mediocampo.

Medina llega desde la MLS, donde se formó en las juveniles del San Jose Earthquakes y jugó en MLS NEXT Pro, acumulando más de 60 partidos y figurando en el Best XI 2025 de la categoría. También ha sido convocado a las selecciones juveniles de Estados Unidos, aunque mantiene la nacionalidad mexicana, lo que le permite aspirar a integrarse a la Selección Mexicana Sub‑20 en el futuro cercano.

¿Cómo va el Tapatío en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión?

El Tapatío ha tenido un arranque equilibrado en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, con 1 victoria, 1 empate y 1 derrota en sus primeros tres partidos, sumando 4 puntos en la tabla general y ubicándose en la mitad de la clasificación. El Filial viene de caer 2‑0 ante Tepatitlán en la Jornada 3 y ahora se prepara para enfrentar a Leones Negros este viernes, con Cruz Medina ya inscrito y disponible para debutar si así lo decide el cuerpo técnico.