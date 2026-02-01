Luego de las críticas que generó su último video, donde minimizaba y hasta se burlaba por su penal fallado ante Cruz Azul, Chicharito Hernández volvió a quedar en el centro de la escena por su actividad en redes sociales. Aquella acción se convirtió en símbolo de su frustrante regreso al Guadalajara, pero el delantero sigue optando por un tono reflexivo que, lejos de apaciguar el debate, suele reavivarlo.

En un nuevo mensaje publicado en sus redes, Hernández dejó una frase que fue interpretada por muchos como arrogante y que volvió a dividir opiniones: “Cuando haces el esfuerzo y el trabajo que el 99% de gente no hace en toda su vida, ¿qué porcentaje de personas crees que te va a entender?”, dice el delantero de 37 años, que permanece sin equipo luego de no renovar en Chivas.

La publicación llegó apenas días después de la controversia por el video irónico sobre el penal, reforzando la sensación de desconexión entre el futbolista y un sector de la afición que esperaba autocrítica y respuestas dentro de la cancha.

La reacción de los usuarios no tardó en aparecer y volvió a inclinarse mayoritariamente hacia la crítica, con cuestionamientos al tono del mensaje y reclamos por su rendimiento deportivo en Chivas. En redes sociales, varios aficionados insistieron en que el foco debería estar puesto en lo futbolístico y no en reflexiones públicas, en un contexto en el que el futuro profesional del delantero continúa sin definirse.

Usuarios castigan a Chicharito

El posteo generó además una ola de respuestas agresivas por parte de usuarios, con mensajes cargados de descalificaciones personales y cuestionamientos tanto a su nivel futbolístico como a su entorno fuera de la cancha. En varios comentarios se repitieron acusaciones sobre su compromiso deportivo, burlas por su rol como creador de contenido y críticas a la influencia de su coach motivacional Diego Dreyfus, en un tono que reflejó el fuerte desgaste de la relación entre Chicharito y un sector de la afición mexicana.