La directiva de Chivas ya trabaja en el próximo torneo, aunque el equipo aún tiene pendiente su participación en la Liguilla que comenzará en un par de semanas. Con los buenos resultados que ha mostrado el proyecto de Gabriel Milito durante sus primeros seis meses, la dirigencia busca cerrar refuerzos clave que ayuden a consolidar la evolución futbolística del Guadalajara.

Una de las prioridades del estratega argentino era reforzar la defensa, especialmente con un defensa central, aunque también se abrió la posibilidad de incorporar a un lateral izquierdo. Entre los nombres que sonaban con fuerza estaba el de Alonso Aceves, jugador del Pachuca, quien habría solicitado salir del club para tener más minutos, y Chivas aparecía como una opción ideal para continuar su carrera.

Sin embargo, el fichaje de Aceves por el Rebaño Sagrado parece ya descartado. De acuerdo con el reportero de TV Azteca Hidalgo, Óscar Daca, Monterrey se adelantó en las negociaciones y sería el nuevo destino del joven lateral. Según el periodista, solo están esperando a que Pachuca y Rayados concluyan su participación en el torneo para hacer oficial la transferencia.

La operación, según el citado periodista, sería una compra definitiva, por lo que Chivas no tendría margen para intentar ficharlo en el futuro cercano. Además, no hubo señales claras de que la directiva rojiblanca hubiera avanzado formalmente por Aceves, lo que sugiere que su interés pudo haber sido más especulativo que real.

Gabriel Milito sí pidió refuerzos muy específicos a la directiva de Chivas

De acuerdo con fuentes cercanas al club, Gabriel Milito habría solicitado tres refuerzos muy específicos para el Clausura 2026: un defensa central con buena salida de balón, un mediocampista defensivo de amplio recorrido y un atacante con capacidad para jugar entre líneas o detrás del delantero. Será cuestión de tiempo para conocer qué nombres llegarán al Guadalajara para fortalecer un proyecto que ya comienza a ilusionar.