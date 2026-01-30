De cara al partido ante el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, se reveló que Atlético de San Luis podría perder una pieza clave ante el fuerte interés de Cruz Azul.

De acuerdo con información de César Caballero, reportero de ESPN, la directiva del conjunto de La Máquina está interesado en Joao Pedro, quien al igual que Armando “Hormiga” González fue campeón de goleo en el Torneo Apertura 2025.

Cabe mencionar que Joao Pedro es un delantero que ha demostrado su calidad a lo largo del último año, aunque recientemente extendió su vínculo con el conjunto potosino, no obstante la directiva celeste analizaría la posibilidad de ficharlo mediante el pago de su cláusula de rescisión.

En el transcurso de este sábado podría haber más información sobre esto y si bien el atacante está considerado para enfrentar a nuestras Chivas, esto desestabiliza al equipo potosino, pues es su referente en la ofensiva.

Joao Pedro es objeto del deseo de Cruz Azul.

¿A qué hora es el partido entre Atlético de San Luis y Chivas?

El partido entre Atlético de San Luis y Chivas, correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Libertad Financiera, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN y ViX.