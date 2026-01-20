En un equipo de Chivas tanto lo bueno como lo malo que sucede se maximiza al 100, por lo que son pocos los jugadores, técnicos y directivos que soportan la presión. En las últimas horas José María Garrido ventiló que hubo problema de parejas entre dos futbolistas del Guadalajara y que terminó en una fuerte bronca que no pudo frenar el entrenador de turno y que se resolvió con la salida de los dos jugadores de la organización.

En el futbol hay ciertos códigos que no se pueden romper porque uno queda marcado, en especial si involucra a un familiar de un compañero. No es la primera vez que sale a la luz una historia sobre la pelea entre dos jugadores por la novia de uno de ellos.

Chema Garrido ventiló problema de parejas entre dos jugadores de Chivas

Según lo informado por José María Garrido en su canal de Youtube esta situación se volvió a vivir en el vestidor rojiblanco hace unos meses y que el entrenador de turno no pudo unir a un grupo que estaba quebrado. En Futbol con Cerebro, el periodista de Claro Sports señaló que dejó que pasen unos meses para que se calme todo en el interior de Chivas y que no daba nombres ni pistas de quienes se trataba por respeto a sus familias.

José María Garrido reveló que hubo un chapulín en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“La llevaban bastante bien hasta que de repente empezaron a dar como mucha cercanía entre la pareja del jugador que tenía pareja y de el otro jugador el que intentó pasarse. Cruzó ciertos límites, cruzó ciertas barreras y esta situación evidentemente trascendió. Primero el jugador cuya pareja estaba siendo víctima de esta situación en cuanto se dio cuenta entró en acción y se dio una bronca importante en su momento que no trascendió”, relató Chema.

Y agregó: “Dentro del equipo trataron de que el tema no se filtrara, pero sí llegó a una a una bronca importante, a una bronca fuerte. Tengo entendido que sí hubo algún tipo de contacto físico no sé hasta dónde los golpes y si solo quedó en empujones y nada más. El vestidor, como era de esperarse, se dividió, se fragmentó en contra de este jugador que evidentemente no quedó muy bien parado con el resto de los compañeros. El futbolista perjudicado en este caso con cuya pareja sufrió este tipo de situaciones tomaron la decisión de pedir su salida. Se fue del equipo y muy poco tiempo después el otro jugador también emigró del club evidentemente pues este tipo de situaciones no son nada cómodas. No sé cómo se sentirá darse cuenta de que hay acoso hacia la pareja de uno pues debe ser una situación bastante complicada y bastante difícil de llevar en un entorno tan cerrado y donde la convivencia se da todos los días por simple cuestión de trabajo”.

Por último, el periodista de Claro Sports reveló que la directiva de Chivas aceptó el pedido del jugador perjudicado y que el otro quedó marcado. “La directiva en este caso bueno pues aceptó la solicitud del jugador, en este caso perjudicado, cuando le solicita la posibilidad de salir a otro club y ya no regresó. El otro jugador también se fue, no regresó. (El otro jugador) quedó marcado como un pasado de lanza, como un manchado, como un chapulín ese jugador que salió de la organización”, cerró José María Garrido en su canal de YouTube.