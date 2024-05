Un torneo de selecciones fue clave para que las Chivas de Guadalajara se impresionaran con el talento de Diego Latorre. El joven delantero hidalguense comenzó su carrera de forma muy diferente al resto de los canteranos, pues brilló en la competitiva Tercera División. Después de deslumbrar a los visores de Fernando Hierro, ahora se adapta al proceso formativo de las Fuerzas Básicas en Verde Valle. Aunque, su objetivo es más que claro: Ser figura en la Liga MX.

El homónimo a un exfutbolista argentino, leyenda del club Boca Juniors, platicó con Rebaño Pasión sobre el complicado inicio de esta nueva etapa. Diego Latorre Reyes (Pachuca, 18-07-2005) tiene 18 años y un talento evidente que le hizo resaltar en la intensa división amateur. Una familia de chivahermanos fue crucial para decidirse a aceptar la oferta del Rebaño Sagrado. Su incipiente trayectoria, la llegada al redil y su adaptación al ritmo de juego de las Fuerzas Básicas las desarrolló para los aficionados rojiblancos.

Diego Latorre atraviesa su segundo torneo con la cantera del Guadalajara y el 13 de abril pasado tuvo la oportunidad de volver a Pachuca. El delantero se presentó por primera vez ante su familia hidalguense con la playera rojiblanca, en un partido de Fuerzas Básicas. El orgullo de una casa repleta de chivahermanos en la Bella Airosa. No pudo marcarle goles en la caída 1-0 ante los Tuzos, pero seguro fue un inolvidable sábado familiar en la Universidad del Futbol.

El integrante de la categoría Sub18 de las Chivas reveló a Rebaño Pasión del inicio de su carrera en el futbol. Señaló que “empecé a los 12 años en una Tercera. Aunque, antes de ir estuve en Pumas Sub13, estuve un año y de ahí conocí a un profesor en una Tercera División y me fui con él. Después, acabó ese proyecto, por falta de recursos. Me fui a otra tercera que se llama Guerreros de La Plata y ahí estuve un año y medio“. El paso de Latorre por esa versión del Club Universidad Nacional no aparece en los registros de la Liga MX. Pero, su trayectoria en la Liga TDP fue suficiente para impresionar al equipo de trabajo de Fernando Hierro. Algo que confirmaron los visores en el torneo, en que decidió llegar al Guadalajara.

Diego Latorre deslumbró a los visores en el Torneo del Sol (Récord)

Los inicios de Diego Latorre en Tercera División

Latorre se inició en la reconocida Liga TDP con el Club Atlético Tlaxiaca. De esos comienzos, afirma que “es bueno el (nivel del) fútbol en tercera. Es como que más de contacto, es más de correr, de sacrificio. No se podría decir que un poco más técnico es, por ejemplo, en Fuerzas Básicas. (La cantera) ya es más técnico, tener más idea y todo. En tercera es como que más competir y pues, no dejar de correr y estar luchando por cada balón que pase. Todo es como que más de contacto en Tercera División, pero te ayuda“. Así, confesó el portentoso delantero que “bueno, a mí me ayudó demasiado como jugador en formarme. Me ayudó bastante y pues, te ayuda igual a tener como que esa hambre de querer ganar y querer competir bien“.

Cómo impresionó Diego Latorre a los visores de Chivas

El joven atacante del Guadalajara, con 1.75 metros de estatura y 70 kilos de peso, reveló cómo convenció a los visores de las Chivas. Latorre refirió que en 2023: “Surgió el Torneo del Sol, que juntaban a los mejores de cada grupo e iban a representar todas las zonas. Se me dio la oportunidad de ser campeón con mi equipo (Zona Centro) y fui (campeón) de goleo también. Pues, fuimos a representar a México y la Liga TDP a España, de ahí me vio el Guadalajara y me invitaron a hacer pruebas. Gracias a Dios se dieron las cosas y aquí sigo. Aquí estoy en Guadalajara“. El equipo de scouts que Fernando Hierro envió a ese torneo fue para evaluar específicamente al delantero.

Cómo se siente Diego Latorre de llegar a Chivas

El delantero asignado a Chivas Sub18 en este Clausura 2024, reconoció sentirse “pues muy orgulloso y muy bien. Contento, porque es Chivas. Es un equipo muy grande, lo conocen en todos lados. La verdad es un equipo que le tengo mucho cariño y más que toda mi familia le va a las Chivas y pues, es muy bonito para mí jugar acá. Estoy muy contento en el club y pues, espero que se den las cosas y a seguir echándole aquí en Chivas“. Así dimensiona Diego Latorre la grandeza del Guadalajara, reconociendo que su familia hidalguense es toda chiva de hueso colorado.

Diego Latorre revela cómo lo contacta Chivas

El atacante reveló que Chivas “me contactó en el Torneo del Sol. Ahí en la final fuimos campeones y me la llevé el título de goleo. Se acercaron unos visores de Chivas y me empezaron a preguntar y todo. Se me acercaron (visores) de varios equipos. Pero como mi familia le va a las Chivas y yo siento amor por Chivas, pues me sentí muy contento de que me estaban haciendo una invitación a hacer visorías. Dije: Es una buena oportunidad que no la puedo dejar pasar; y pues, no lo dudé dos veces en decir que sí“.

Latorre, en cuanto al proceso que debió pasar para ingresar a la cantera del Guadalajara, reveló todos los detalles a Rebaño Pasión. El espigado ariete afirmó que “fueron tres filtros, si no me equivoco. Vine como tres veces aquí a Guadalajara. La primera me dijeron: ¿sabes qué? Preséntate tal fecha. Vine de nuevo y ya me presenté después a entrenar con el equipo y si al profesor le llamas la atención, pues te quedas“. Vaya que llamó la atención del cuerpo técnico que lidera el portugués Sergio Pinto.

El delantero formado en la Tercera División aseveró que “firmé con Chivas, por un año. Ahorita, gracias a Dios, ya renové para seguir jugando acá y me siento muy contento con el equipo. Estoy en confianza con los jugadores, con el cuerpo técnico y pues claro, ojalá se den las cosas“. Así que el contrato que ya vencía en junio próximo fue renovado por los próximos tres años. Se mantendrá en Verde Valle hasta mediados de 2027.

Guerreros de la Plata confirmaba así el traspaso de Diego Latorre al Guadalajara (Instagram)

Diego Latorre es de un hogar de chivahermanos en Hidalgo

El goleador de Chivas Sub18 en el Clausura 2024 con ocho tantos, reveló de dónde heredó ese amor por el Guadalajara. Responsabilizó, sin dudar, que “de mi papá. Mi papá es fanático al fútbol. Mi mamá casi no le gusta. Pero por mi le llama la atención y va a mis partidos y todo. Mi papá sí es fanático al fútbol y las Chivas, su equipo favorito. Mis dos hermanas igual son muy fanáticas al fútbol. Yo creo que son más aficionados ellos al fútbol que yo. O sea, ellos sí viven el fútbol, van a los partidos, no se los pierden y todo“.

Agregó el atacante que “cuando juega Chivas es reunión en mi casa, para ver los partidos. Por eso digo que toda mi familia apoya a Chivas y pues, es bonito para mí, porque yo estoy jugando en Chivas. Y sí, es representar a un escudo que mucha gente quiere y todo“. Un delantero rojiblanco que surgió del hogar más chivahermano posible en Pachuca, Hidalgo.

Latorre, en cuanto a llevar con orgullo la playera de las Chivas, reconoció que su afición “es por mi familia, pero igual de Chivas. Pues, ¿quién no quisiera estar en Chivas? Yo creo que cualquier mexicano quisiera estar en una institución como es Chivas. Yo me siento muy orgulloso de representar este escudo. Cuando me dieron la noticia que había la oportunidad de hacer visorías en Chivas, no lo pensé dos veces y le platiqué a mi familia. Porque cada decisión que tomo se platica entre mi familia y pues ellos igual muy felices me dijeron que si, que esa oportunidad no se presenta dos veces y ahora sí que gracias a Dios se dieron las cosas y aquí andamos en Guadalajara“.

Rebaño Pasión le cuestionó a Diego Latorre: ¿quién fue el más emocionado por su llegada a Chivas, tu papá o tu mamá? La respuesta, era más obvia y con una sonrisa nos lo dejó saber: “Mi papá, sí. Mi papá fue el más emocionado. Pues él es muy fanático fútbol y a las Chivas. Él fue el más contento y más cuando le dije: ¿Sabes qué? Ya quedé. Necesitan que vayas para ver cómo voy a estar acá (en Guadalajara). Y pues mi papá estaba que no cabía en él. O sea, sintió mucha emoción, yo creo que más que yo“. Un padre, que sin duda, está viviendo posiblemente su frustrado sueño, esa oportunidad que no tuvo, en el cuerpo de su hijo. El actual goleador de Chivas en la categoría Sub18 y que espera llevar ese talento hasta el primer equipo.