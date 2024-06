Pasó de jugar en la Tercera División a entrenar con un cuerpo técnico europeo en la cantera de las Chivas de Guadalajara. Así que era lógico el choque que Diego Latorre vivió en su complicado proceso de adaptación al juego asociativo de las Fuerzas Básicas. El goleador reveló cómo es el intenso y exigente trabajo que impuso el portugués Sergio Pinto en la categoría Sub18. Un estilo que los guió hasta el título del Torneo Clausura 2024.

Diego Latorre Reyes (Pachuca, 18-07-2005) es poseedor de un talento evidente que le hizo brillar en la intensa Liga TDP. Una familia repleta de chivahermanos fue crucial para decidirse a aceptar la oferta del Rebaño Sagrado. El nuevo goleador rojiblanco analizó el exigente estilo de trabajo que el lusitano ha impuesto en Verde Valle y que los llevó al campeonato.

El delantero hidalguense del Guadalajara platicó en exclusiva con Rebaño Pasión y se refirió al choque que tuvo con el plan de Sergio Pinto. El ariete vivió el primer torneo del lusitano en Verde Valle, en que no clasificó a Liguilla. Un cambio enorme a este Clausura 2024. Reconoció: “A mí en lo personal me costó bastante adaptarme, porque vengo de un profesor que es muy diferente al estilo de juego y todo, pues“.

Latorre advirtió que el portugués: “La verdad, es un profesor muy bueno, que tiene la idea de jugar como en España, toque y todo. Pues, yo venía de un fútbol de contacto, de mucho más contacto y como que de más juego individual y aquí (en Chivas) el juego es más colectivo, en el equipo. Y a mí me costó, pero pues ahorita ya me acostumbré y la verdad, es un profesor que yo creo que todos los equipos quisieran tener“. El ariete fue titular en todo el Torneo Clausura 2024, lo que confirma su adaptación al sistema de juego de Sergio Pinto.

Sergio Pinto lideró a Chivas Sub18 para arrasar con el Clausura 2024 (IMAGO7)

¿Cómo es Sergio Pinto en las sesiones de Chivas Sub18?

Diego Latorre en apenas su segundo torneo en las Fuerzas Básicas del Guadalajara se consolidó como goleador. El delantero escoltó al líder en la tabla de goleo del Clausura 2024: Alan Sandoval (13) del Atlético de San Luis. Los ocho tantos que anotó el hidalguense le permitió a Chivas consagrarse como superlíder de la categoría Sub18. Por ello, reveló a Rebaño Pasión cómo son las sesiones de entrenamientos a las ordenes de Sergio Pinto.

El goleador del Guadalajara Sub18 advirtió con insistencia, que “sí, es muy exigente, muy regañón, pero nos ha ayudado bastante. Pues, ahorita quedamos en primer lugar y es por lo que nos ha estado dando. Nos está ayudando demasiado, sobre todo en que no nos confiemos, aunque vayamos en primero. No quita el pie del acelerador como dicen y pues, sigue con la exigencia al máximo. Eso nos está motivando demasiado“.

¿Con quién es el que mejor se lleva Diego Latorre en Chivas?

El delantero hidalguense vive una novedosa etapa en su carrera al sumarse a una cantera tras su paso por la Tercera División. Las relaciones personales son claves en el futbol, como en la vida. Por ello, reveló con quién es ese compañero con el que mejor se lleva tanto en la cancha, como en el vestidor.

Latorre confirmó a Rebaño Pasión que en principio, “con Antonio (Herrera), es un jugador que acaba de llegar de Estados Unidos y es con el que más me llevo“. Refirió, que como recientes en la institución, “casi todo el tiempo andamos juntos. Es con el que más me llevo y es bueno. Es raro, porque apenas llegó, pero nos llevamos muy bien desde el primer día, yo creo y pues, con él me la paso casi todo el tiempo“.

Los números de Diego Latorre en el Clausura 2024

Diego Latorre coronó su adaptación al juego de cantera, bajo el mando del portugués Sergio Pinto en Chivas Sub18 y lo aprovechó. El delantero sólo se perdió el debut, en adelante, disputó todos los siguientes 16 partidos como titular en la ronda regular del Clausura 2024.

El ariete completó un total de 1,328 minutos en cancha y recibió sólo una tarjeta amarilla en el torneo. Durante ese periodo, marcó ocho goles, incluidos dobletes seguidos al América en el Clásico Nacional y a Rayados en la visita a Monterrey. Así como un tanto en el reciente Clásico Tapatío que igualaron 2-2 con Atlas. Los otros se los marcó a: Tijuana, Juárez y León.

El futuro de Diego Latorre con Chivas

Latorre al ser consultado sobre su condición contractual con las Fuerzas Básicas del Guadalajara, aclaró que estará por mucho tiempo. El delantero señaló que “firmé con Chivas, por un año. Pues ahorita sí que gracias a Dios ya renové para seguir jugando acá y pues, me siento muy contento con el equipo y muy bien acá (en Guadalajara). Estoy en confianza con los jugadores, con el cuerpo técnico y pues claro, ojalá se den las cosas“. El ariete confirmó que su vínculo contractual “acaba en junio, pero ya renové por tres años“. Así, que Diego Latorre continuará su proceso de formación con la tranquilidad de extenderlo hasta 2027 para consolidarse.