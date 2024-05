Los mexicanos-estadounidenses que han llegado a las Chivas de Guadalajara tienen algo en común: Son de California. Este caso, es distinto. Proviene de una pequeña ciudad del estado de Washington y se encuentra a préstamo de un viejo rival de la Major League Soccer. Su objetivo es claro: Desea convencer a los rojiblancos para quedarse en el redil y poder mostrar todo su talento en la Liga MX. Esta es la historia de Antonio Herrera.

El juvenil atacante mexicoestadounidense platicó en exclusiva con Rebaño Pasión sobre su trayectoria y experiencia con los tapatíos. Antonio Dolores Herrera (Tacoma, 07-01-2005) tiene 19 años y un talento que demostró en las granjas del Seattle Sounders en la MLS. Una familia liderada por una madre chivahermana fue clave para aceptar la oferta de llegar al Rebaño Sagrado en un préstamo con opción de compra. Salió de casa para volver a la tierra que vio nacer a sus padres y reveló todos los detalles a los aficionados rojiblancos.

Herrera ya inició su ciclo con Selección México en la categoría Sub18 y jugó este Torneo Clausura 2024 con el Guadalajara en la Liga MX Sub18. Formó parte de la plantilla rojiblanca para la Liguilla, pero no tuvo actividad. Su último equipo antes de llegar al redil fue el Tacoma Defiance en la MLS Next Pro. Así, que habló con Rebaño Pasión de su pasantía en la Perla de Occidente, durante esta novedosa e inolvidable experiencia.

El extremo izquierdo se refirió a sus expectativas dentro de Chivas y son más que claras. Herrera reveló que “me encantan mis compañeros, mis profesores y me encanta estar aquí, en Chivas“. Por ello, confesó que “yo creo que el objetivo es quedarme aquí, poder firmar y no estar nada más a préstamo y devolverme“. Así, reconoció que por lo pronto no desea regresar a su natal Tacoma, Washington. A menos que sea a pasar vacaciones con sus padres.

Antonio Herrera habló de su afición por Chivas

El juvenil de las Chivas, quien a pesar de venir de un pequeño pueblo de Washington, habla con bastante soltura el español. Así, refirió de quién heredo su afición por el Rebaño. Reveló, para sorpresa de pocos, que “mi mamá. Mi mamá es muy fanática, le va a las Chivas y le encanta (el futbol)“. Lo que le permitió analizar cómo vivió su familia esta oportunidad y la mudanza de Tacoma a Guadalajara.

Herrera reconoció que “fue un orgullo, pues para mis papás, mi familia, aunque no estaban muy felices. Pero, a la misma vez sabían que ahorita es de préstamo. Quién sabe si me quede o no“. Agregó que la familia “estaban muy tristes, también de que como siempre estaba ahí cerca de casa, con mi familia y así. Pero, este es un paso más en mi carrera y sí, estaba muy triste por esa parte (de dejar a la familia). Aunque es para mi bien, para mejorar, para venir aquí a Chivas“.

El delantero mexicoestadounidense, en cuanto a su fluido español, advirtió que “mi mamá no habla inglés, mi papá sí, pero en casa se prefiere el español. Desde chiquito empecé a hablarlo, así que es mi primer idioma. Pues, ya en la escuela es donde comencé con el inglés y pues, ahorita el español se me complica algunas veces, pero sí lo hablo bien“.

Herrera, que curiosamente es su apellido materno, habló de su afición y confirmó su amor por Chivas. Indicó a Rebaño Pasión, que “yo casi no veía mucho el fútbol acá de la MLS. Pero, como mi mamá es fanática y le va a las Chivas como que no me quedó de otra. Veía los partidos y todo siempre de las Chivas, pero de que yo le iba a Chivas o así, pues no. Pero, pues ya ahorita sí“.

Cómo dimensionó Antonio Herrera la grandeza de Chivas

El extremo ya vivió su primer torneo como rojiblanco con la categoría Sub18, por lo que dimensionó la grandeza del Guadalajara. Reconoció que “sí, la afición acá pues es impresionante. No nada más en los partidos, pues aquí (Verde Valle) cuando entrenan o así, siempre ves a la afición allá afuera y siempre hay muchos y los esperan. En el partido es increíble ver todos los cantos, toda la afición y cómo tienen esa pasión para el fútbol, para apoyar a Chivas y es increíble“.

El canterano de Seattle Sounders espera convencer al equipo de Fernando Hierro (Bolavip)

Su opinión sobre la llegada de talento mexicoestadounidense

El delantero de Tacoma, Washington ofreció su opinión sobre la incorporación de talento mexicoestadounidense que ha hecho Chivas este último año. Refirió que “yo creo que a final de cuentas todos los que estamos aquí, como mexicanos americanos, pero todos tenemos sangre mexicana. Creo que con la llegada de Brandon Téllez, Cade Cowell, que están trayendo muchos jugadores (de Estados Unidos), pero se me hace bien. Se me hace increíble que traigan a estos jugadores y pues, para ver cómo ayudamos al club“.

Antonio Herrera llegó en diciembre pasado a préstamo al redil (Instagram)

Los números de Antonio Herrera en el Clausura 2024

El extremo por izquierda, de 19 años de edad, quedó registrado con la categoría Sub23 de las Chivas y terminó por formar parte del plantel Sub18. En este Clausura 2024, tuvo apenas nueve participaciones. De ellas, cuatro como titular para completar un total de 373 minutos. Además, aportó un gol que anotó en la victoria 5-1 a Juárez, el 10 de febrero, en la Jornada 6 del torneo.

Con el Tacoma Defiance, filial de Seattle Sounders, jugó 19 partidos, 11 como titular y 954 minutos en la MLS Next 2023. Anotó un gol al Minnesota United y tuvo una eficacia de pases de 81.7%.

Antonio Herrera analizó su primer torneo en la Liga MX

El atacante mexicoestadounidense intentó analizar las diferencias de juego tras su primer torneo en la Liga MX. Herrera advirtió que “creo que allá (Estados Unidos) es más de ofensivos y acá, yo siento que es más técnica. Más como de tener la pelota, más transiciones. Pero pues yo creo que al final de cuentas de que yo me adapte, siempre voy a jugar lo que sé“.

En cuanto a su debut goleador, que concretó en febrero pasado, reconoció a Rebaño Pasión que “pues, muy feliz de poder anotar un gol con la camiseta de Chivas. Pero, pues de festejarlo, creo que no tanto, no tenía ninguna celebración. Creo que lo festejé con los que me llevo mejor en el equipo. Fue con Diego Latorre y Osvaldo Plascencia, que pues hasta me dio la asistencia, el pase a gol“.