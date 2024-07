Abandonó su hogar en California para sumarse en enero pasado al proyecto que impulsó Fernando Hierro y reforzar así a las Chivas de Guadalajara. La llegada de Brandon Téllez se dio justo después del caso polémico de Cade Cowell. Para sumarse a otra decena de talentos en las Fuerzas Básicas de Verde Valle. El mediocentro comparó el scouting rojiblanco con el de selecciones en Europa o África, para validar esta invasión reciente de los llamados Pochos al redil.

Brandon Abiud Téllez Andrade (Fullerton, 17 de febrero de 2005) es dueño de un talento que dio rienda suelta en la granja de Los Angeles Galaxy en la MLS. Una familia comandada por una madre chivahermana fue clave para heredar su amor por el futbol y por el Rebaño Sagrado. Así, que la propuesta de los tapatíos más que una oportunidad fue un sueño cumplido. Se decidió por la playera tricolor, después, por vestir también la rojiblanca y platicó en exclusiva con Rebaño Pasión.

Téllez se sumó al proyecto que inició el español en el Guadalajara, junto con: Leonardo Sepúlveda, Daniel Flores, Christian Torres o Antonio Herrera. Aunque previamente, ya se habían incorporado Juan Závala y Andrew Martínez a la cantera tapatía. Más recientemente, lo hicieron: Daniel Aguirre, Daniel Cervantes, Adrián Pelayo y Javen Romero. Los últimos dos aún no han sido confirmados. Una importante cuota de mexicanos-estadounidenses que nutren las Fuerzas Básicas y el primer equipo de Chivas.

El californiano, de 19 años de edad, analizó esta oleada de refuerzos y ofreció su opinión con una controvertida comparación europea. Refirió que “en mi punto de vista, a mí se me hace algo bien. Porque si nos pueden dar esa oportunidad de jugar con con la Selección Mexicana, por qué no con un equipo tan grande como Chivas. Se me hace bien que la Federación Mexicana pueda buscar talento fuera del país como otros equipos nacionales han hecho, como Francia, Inglaterra o Marruecos“.

Brandon Téllez (3) se unió a Selección México en la categoría Sub18 y actualmente está en la Sub20 (FMF)

La visión de Brandon Téllez como mexicano-estadounidense

Brandon prosiguió su idea y dio su opinión personal a Rebaño Pasión. Refirió que “lo de ser pues méxico-americano, pues sí; me siento feliz de tener esa doble nacionalidad. Pero me siento más feliz y orgulloso de ser mexicano, porque como me criaron, con la gente que conviví, la cultura y también mis familiares. La historia no, que todos mis familiares son mexicanos y yo soy esa primera generación estadounidense. Pero no tengo esa relación o ese amor a Estados Unidos como le tengo a México y pues sí, me siento muy feliz y orgulloso de ser mexicano“.

La diferencia que Brandon Téllez ve entre MLS y Liga MX

El mediocampista, de apenas 19 años de edad, se formó en la academia del Galaxy y ahora prosigue su formación en Verde Valle. Por ello, consideró que “veo que el fútbol de Estados Unidos es más con la pelota, con más técnica. Tienen un sistema de jugar de arriba para abajo y la mantienen (la posesión). Aquí en México siento que es más como corriendo en transición, este defensivamente, obviamente. Pero, los dos tienen bueno nivel. Los medios, como todos, tienen nivel. Pero, sí veo las diferencias entre los dos países“.

Téllez desde que se integró a la cantera del Guadalajara tuvo la oportunidad de jugar con el Club Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX. Aunque, en el pasado Clausura 2024, pudo vestir la playera de Chivas en la Liguilla Sub18 y salir campeón con los rojiblancos. Por ello, analizó y diferenció el plan táctico y el sistema de entrenamiento que vio con Arturo Ortega y el portugués Sergio Pinto. Señaló a Rebaño Pasión que “eso sí. La Sub 18 con Sergio Pinto era más como defensiva. No era tanto (el trabajo) con la pelota, mandábamos la pelota larga a los delanteros y a la segunda pelota, ganarla. Con Arturo Ortega practicábamos un poco más este sistema, pues con la pelota“.

El californiano, en cuanto al nivel que vio en la Liga de Expansión MX, reconoció que “es una liga muy buena, para el país y los jugadores. Creo que tienen nivel, pues para jugar en Primera (División) y lo que sí, es que se compite mucho entre ellos”.

Brandon Téllez reforzó a Chivas Sub18 y alzó el trofeo del Clausura 2024 (Instagram)

El ciclo de Brandon Téllez en Selección Mexicana

Brandon Téllez hizo un recorrido por su ciclo dentro de Selección México a la que se sumó en la Sub17. Rememoró que en noviembre de 2023: “estuve antes que en Galicia (Una gira con la Sub18 en España). Nunca me habían llamado, ni nada. Pero, ya cuando iba a ir al colegio, porque mis padres me estaban diciendo que vaya al colegio en vez de firmar con el Galaxy 2, fui a un torneo de clubes en San Diego. Pero era con un equipo que se llamaba Alianza, que era para ayudar a los jugadores que estaban en academias, pero no podían firmar con algún equipo. Pues, para buscar colegios y el entrenador de ese equipo era uno de la selección mexicana. Creo que le gustó como jugué y cómo era con los compañeros y como líder. Ya como dos meses después me dijo que me llamó la Selección Sub17, que era ese el equipo que tenía Yasser Corona, cuando fuimos a República Checa. Desde ahí, pues se ha mantenido mi nombre en la convocatoria de Selección“.

El reconocimiento de Brandon Téllez que captó a Chivas

El nombre de Brandon Téllez como futbolista mexicano resaltó en la lista: Next Generation 2022, que publica anualmente el diario inglés The Guardian. El medio apareció junto con Heriberto Jurado (Necaxa) entre los 60 talentos jóvenes del futbol mundial. El comunicado refirió las raíces mexicanas del jugador y saltó a la fama al anotar un gol olímpico en abril de 2022 ante el Manchester United Sub17. En ese momento era considerado una de las joyas del Galaxy para el futuro y que un año después se lo arrebató Guadalajara.

The Guardian reseñó sobre Téllez, que “de los numerosos mexicanos-estadounidenses talentosos que juegan en el sistema de LA Galaxy o en el rival LAFC. Tellez se siente la apuesta más segura para el éxito a futuro, incluso más que Álex Alcalá, su muy publicitado compañero de equipo tanto en el club y como en el país. Tiene la mentalidad y las habilidades físicas necesarias para jugar como mediocampista defensivo. Pero se ha asentado como mediocampista bidireccional, gracias a sus habilidades para girar en espacios reducidos o sacar un truco de la bolsa para regatear a los defensores. Ah, y como sus homólogos del Manchester United aprendieron durante la Adidas Generation Cup de este año (2022), también posee un gran golpeo desde el balón parado“.