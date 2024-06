Una pequeña caja acrílica resguarda el tesoro más preciado que posee y que exhibe en su casa en California: sus primeros tachones. Los que le recuerdan y confirman que está en el camino correcto de su carrera como futbolista. Así, cumple el sueño de completar su formación con Chivas de Guadalajara en la tierra de sus ancestros. Brandon Téllez pudo haber crecido en el condado de Orange y ser calificado de “pocho”, pero es todo un chivahermano de hueso colorado.

Brandon Abiud Téllez Andrade (Fullerton, 17 de febrero de 2005) posee un talento innegable que desató en la granja de Los Angeles Galaxy en la MLS. Una familia encabezada por una madre aficionada al Rebaño Sagrado fue clave para heredar su amor por el futbol y los tapatíos. Así, que la oferta de llegar al redil más que una oportunidad fue un deseo cristalizado. Salió de casa para vestir la playera tricolor, también la rojiblanca y platicó en exclusiva con Rebaño Pasión.

El mediocampista puro, perteneciente al Club Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX, se sinceró sobre ese tesoro personal. Se confesó aficionado del Guadalajara, “desde pequeño. Como mi jefa es chivista, pues me vestía de Chivas desde pequeño, cuando iba a los entrenamientos. Hasta mis primeros taquetes, cuando empecé a jugar fútbol a los dos años y medio son de Chivas y los tengo en un display, en casa en California“.

Téllez confirmó así que esos desgastados tachones que guardó con tanto cariño en una caja acrílica que exhibe en casa, son rojiblancos. Poseen las agujetas azules, además del escudo de Chivas a un costado y rotos en la punta, para revelar sus constantes disparos al arco. Una fotografía de niño, portando esos zapatos de futbol, acompaña la reliquia y reafirma su amor por el Rebaño Sagrado en este sueño que aún cumple.

Brandon Téllez resguarda en casa sus primeros tachones de Chivas como un tesoro

¿Cómo empezó Brandon Téllez su carrera en el futbol?

El mediocentro del filial de Chivas en la Liga de Expansión MX, recordó que “pues como mis familiares, mis padres son muy futbolistas. Desde los dos años y medio empecé a jugar fútbol en la ciudad de Fullerton, en la comunidad y desde ahí, pues me encantó el futbol. Ya como a los 10-11 (años) empecé a atraer la atención de los clubes de acá (condado de Orange), con un club que se llama Fullerton Rangers. Estuve un año y medio; de ahí, me fui al Galaxy. Allí es donde empezó toda mi carrera profesional, básicamente“.

Téllez continuó su plática con su etapa en las granjas de los galácticos, cuya estrella ahora es parte de las Chivas: Chicharito Hernández. El californiano replicó que “estuve en la academia del Galaxy desde los 12 hasta los 17 (años). Cuando ya cumplí los 18, firmé con el Galaxy por un año. Ahí me compró Chivas”. El mediocampista apareció en la cuenta oficial del club angelino el 13 de abril de 2022, cuando anotó un gol que acaparó la atención de todos. Marcó un gol olímpico (52′) para igualar 2-2 con Manchester United en un partido de la categoría Sub17 de la Generation Adidas Cup 2022.

¿Cómo le llega a Brandon Téllez la oferta de Chivas?

El mediocampista del Guadalajara, de 19 años de edad, inició su ciclo con Selección México en la categoría Sub18 en 2022. Lo que llamó la atención de Chivas para liderar el proyecto que inició Fernando Hierro de reforzar sus Fuerzas Básicas con talento mexicano-estadounidense.

Téllez señaló a Rebaño Pasión que de Chivas: “Ya habían hablado conmigo cuando estuve, creo que en mi tercera concentración. Ahí en la selección es cuando me contactaron diciendo que tenían este interés conmigo. Pero como nunca había estado lejos de mi casa, ni de mis padres, me dio como un poco de miedo irme a Chivas. Dije que no, que estaba bien y me quería quedar en el Galaxy. Pues, me dijeron que había futuro ahí en el Galaxy y pues, me quería quedar, que estaba bien”.

Reveló cómo fue que cambió de parecer con los angelinos. Refirió que “ya cuando me avisaron que no había futuro conmigo, le dije a mi representante si me podía pues buscar equipo. No importaba si era en Estados Unidos o en México. Él me dijo que Chivas estaba muy interesado, ya desde hace mucho tiempo y pues, dije que sí se podía armar, pues que la aceptara”. El pasado 5 de enero se confirmó su transferencia al Guadalajara.

Así conoció Brandon Téllez la grandeza de Chivas

Brandon Téllez, además de ser chivahermano y ver a Chicharito en el primer equipo del Galaxy, pudo admirar la grandeza del Guadalajara. El medio confesó que al recibir la oferta, se sintió: “Pues, feliz. También emocionado, porque Chivas es el equipo más grande de México y sabiendo que un equipo grande tenía interés en mí, pues muy feliz“. El californiano tuvo la oportunidad de ver con sus propios ojos lo grande que es Chivas al recordar una anécdota. Rememoró que “cuando jugaron aquí la Leagues Cup (2022), estuve en el partido contra el Galaxy de balonero y pues toda la afición (gesto de impresionado). La gente estaba prendida, la afición llenó el estadio y me sentía feliz que tenían interés en mí“.

Téllez, en cuanto a ese cambio de opinión de alejarse de casa y aceptar la oferta de Chivas, fue muy claro al reconocer que creció. El mediocampista alegó que “siempre mis padres me dijeron que hay que sacrificarse para llegar a donde quieres llegar y pues, fue un sacrificio dejar a mis padres, más a mi hermano chiquito. También tengo una hermana; pero mi hermano chiquito, como soy muy terco con él y él conmigo, pues fue algo difícil. Pero, pues lo tuve que hacer si quiero llegar a ser un jugador profesional. De Primera División“. Así, con esa mentalidad y esa tenacidad, trabaja por cumplir su sueño en Chivas. Seguro, más temprano que tarde lo cumplirá con el primer equipo.