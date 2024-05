Si le preguntas a cualquier chavito de las Fuerzas Básicas de las Chivas de Guadalajara por su ídolo, la respuesta mayoritaria sería: Chicharito Hernández. El delantero estelar del primer equipo regresó a casa a sus 35 años de edad, con miras al Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Muchos Sub20, Sub18 y Sub16 lo vieron brillar en Europa siendo niños a través de la televisión. Ese, es el caso particular de Diego Latorre, quien reveló la ilusión que le genera la posibilidad de coincidir un día en Verde Valle con su ejemplo a seguir.

El atacante hidalguense llegó al redil en el pasado Apertura 2023 y lo hizo desde la competitiva Tercera División. Esto, como parte inicial del proyecto para reforzar la cantera que ejecuta Fernando Hierro. Proveniente de Guerreros de la Plata, el ariete debutó en el pasado torneo con el Rebaño Sagrado y este Clausura 2024 ha sido de su consagración. En una plática exclusiva con Rebaño Pasión reveló la idolatría que le causa la exitosa carrera de Javier Hernández Balcázar.

Diego Latorre, en entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, afirmó que su ídolo tanto de la historia del Guadalajara, como del futbol mexicano es el mismo. Sin rebuscar mucho mentalmente su respuesta, refirió: “Chicharito“. Así, amplió su réplica para acotar con entusiasmo, que “me gustó mucho como fue su carrera. Pues, jugó en el Real Madrid, en Manchester (United), varios equipos que son de élite en Europa. Y luego, que es delantero“. Por lo que ese punto coincidente, le generó el anhelo por lograr alcanzarlo para compartir cancha antes del retiro.

El delantero de la categoría Sub18 de las Chivas fue cuestionado por un posible llamado al primer equipo y encontrarse a diario con Chicharito. La reacción del goleador rojiblanco en el Clausura 2024 de Fuerzas Básicas, advirtió con algo de nervios su respuesta. Señaló que “yo creo que al momento de recibir esa noticia, como que no tienes las palabras para describir lo que sentirías. Porque, yo creo que no estamos preparados. Bueno, nadie está preparado para recibir así de primera impresión que de la nada te digan: ¿sabes qué? Vas a ir a entrenar con el primer equipo. Pues, es una emoción muy grande y para mí, la verdad, sería una de las mejores noticias. O sea, entrenar ya con el primer equipo, luego entrenar con Chicharito, es casi un sueño, que se podría decir perfecto“.

Cuando Diego Latorre tenía 10 años de edad, Chicharito brillaba esa temporada con Real Madrid (Chivas)

¿Cuáles son las características de Diego Latorre?

El delantero, nacido en Pachuca (18 de julio de 2005), antes de cumplir los 10 años de edad venía en televisión a Chicharito brillar en el Real Madrid. Aquel gol para eliminar al Atlético de Madrid en los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Europa 2014-2015. ¿Cómo no iba a marcar su infancia?

Latorre, en cuanto a sus características como jugador, se describió a Rebaño Pasión como un jugador que “me gusta más el área. Ahora sí que pisar mucho el área en los centros. Me gusta mucho rematar de cabeza, o sea, en los centros me gusta más estar en el área. Mientras que desmarcarme, botarme y todo eso por las bandas, casi no me gusta, porque pues como que se podría decir que me desaprovecho. Pues un delantero debe estar en el área, nada más“. En cuanto a esta categoría, reconoce que aprovecha sus atributos actuales al señalar que “como delantero, yo creo que estar un poco más alto que los defensas te ayuda bastante. Aunque igual los defensas de ahora, pues ya los centrales están igual por la altura, te compiten bien y todo eso“.

Diego Latorre confirmó que le costó adaptarse a la cantera

Diego Latorre llegó a Chivas en el Torneo Apertura 2023, en el que le costó algo adaptarse a los sistemas de juego más colectivos de las Fuerzas Básicas. El delantero, recién llegado de la Liga TDP, tuvo participación en apenas 10 partidos y de ellos, sólo dos como titular. Completó apenas 399 minutos y le anotó un gol a Tigres en la Jornada 14 para la victoria 2-1 en Verde Valle. Su primer tanto con la playera rojiblanca y en la organización de la Liga MX.

El atacante hidalguense recordó a Rebaño Pasión que “me costó adaptarme al equipo. Porque, pues vienes de un juego que es totalmente diferente al de Fuerzas Básicas y pues sí, es un cambio radical. Dices: aquí no se juega como estoy acostumbrado. Igual, sufrí una lesión, una distinción de ligamentos. No fue muy grave, pero me dejó como un mes y medio fuera y pues, me costó volver. Igual por esa parte me costaba, pero ahorita ya asimilé un poco más el juego. Ya hay más en confianza con mis compañeros, con el entrenador y pues me siento muy bien con el equipo“. Esto, lo reconoce tras convertirse en el máximo anotador de las Chivas Sub18 en el Clausura 2024, con ocho goles.

Latorre, en cuanto a esa recuperación, confirmó que lo marginó de la fecha inaugural de este Clausura 2024. Esto, tras revelar que “lo que pasa es que la fecha uno, por la lesión, todavía no quedaba bien y no me quisieron meter. Luego, los profesores hasta la segunda jornada fue cuando ya empecé a jugar y pues ahora sí que me fui ganando (la confianza del cuerpo técnico). Se fueron dando las cosas y estoy jugando“. Jugó tanto, que acaparó un puesto en la alineación en las siguientes 16 presentaciones del torneo.

Latorre le anotó doblete al América y le marcó al Atlas en el Clásico Tapatío del Clausura 2024 (IMAGO7)

Los números de Diego Latorre en el Clausura 2024

Diego Latorre coronó su adaptación al juego de cantera, bajo el mando del portugués Sergio Pinto en Chivas Sub18 y lo aprovechó. El delantero sólo se perdió el debut, en adelante, disputó todos los siguientes 16 partidos como titular en la ronda regular del Clausura 2024.

El ariete completó un total de 1,328 minutos en cancha y recibió sólo una tarjeta amarilla en el torneo. Durante ese periodo, marcó ocho goles, incluidos dobletes seguidos al América en el Clásico Nacional y a Rayados en la visita a Monterrey. Así como un tanto en el reciente Clásico Tapatío que igualaron 2-2 con Atlas. Los otros se los marcó a: Tijuana, Juárez y León.