Finalmente, Chivas confirmó el regreso de Nike para el siguiente torneo y la afición estalló con una exigencia.

En medio de la pretemporada para el Apertura 2026 y la Leagues Cup, Chivas confirmó que Nike será la encargada de vestirlo en los próximos años. Tras conocerse la noticia, la afición del Guadalajara festejó en redes sociales, pero exige que ya den a conocer la nueva playera.

Tras confirmar la salida de Puma, el Rebaño Sagrado anunció la llegada de la empresa encargada de vestirlos en el siguiente campeonato. “Nike se convierte en el patrocinador deportivo y proveedor exclusivo del Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Chivas de Guadalajara, uno de los clubes con más historia del futbol mexicano”, comunicó.

Tal como había anticipado Futboltuber, Chivas dará a conocer su nueva playera recién el próximo 18 de julio, cuando reciba a Toluca en la jornada uno del Apertura 2026 en el Estadio Akron. Tras conocerse la noticia, la afición rojiblanca estalló de felicidad, pero exigió que ya den a conocer la nueva playera.

“Ya saquen la nueva piel que me andan sobrando unos pesos y no sé en qué gastarlos”, expresó un aficionado en X. Y otro agregó: “Ya tenían mucho que no patrocinaban un equipo grande, como desde 1997. Ya queremos ver el jersey”. Sin duda, los aficionados esperan con ansias el nuevo jersey.

Reacción de la afición de Chivas