Chivas puso en marcha oficialmente su pretemporada rumbo al Apertura 2026 este lunes 15 de junio, comenzando con los exámenes médicos y físicos habituales antes de iniciar los trabajos de cancha. Sin embargo, entre los nombres que llamaron la atención en la convocatoria de Gabriel Milito aparecieron algunos futbolistas provenientes de las Fuerzas Básicas, una señal de que el estratega argentino sigue observando de cerca a los talentos surgidos de la cantera rojiblanca.

Entre esos casos destacan Samir Inda y Sergio Aguayo. Aunque oficialmente pertenecen al Tapatío y a Chivas Sub-21, respectivamente, ninguno de los dos reportó con sus categorías, sino que se presentó directamente con el Primer Equipo para trabajar bajo las órdenes de Gabriel Milito durante esta etapa de la preparación rumbo al nuevo torneo.

Eso sí, su presencia en la pretemporada no significa necesariamente que ya formen parte definitiva del plantel estelar. Existen al menos dos razones que explican su incorporación a estos trabajos. La primera es que Milito quiera observarlos de cerca, tal y como ya ocurrió en procesos anteriores. La segunda tiene que ver con el calendario, pues ambos jugadores tuvieron actividad competitiva hasta las últimas etapas del Clausura 2026, motivo por el cual recibieron posteriormente el periodo vacacional correspondiente.

De cualquier forma, todo apunta a que ambos futbolistas seguirán siendo considerados dentro del radar del cuerpo técnico rojiblanco. No se descarta que vuelvan a recibir oportunidades con el Primer Equipo cuando existan ausencias o necesidades específicas dentro de la plantilla. Precisamente algo similar ocurrió con Sergio Aguayo, quien comenzó a tener minutos cuando Armando González se ausentó debido a sus compromisos con la Selección Mexicana.

¿Qué otros jugadores de Fuerzas Básicas tendrán actividad con Gabriel Milito en la pretemporada?

Por ahora, también se sabe que Gabriel Milito buscará trabajar de cerca con otros elementos destacados de la cantera rojiblanca. Entre ellos aparecen el guardameta Robinho Romero y los mediocampistas Hugo Mata y Leonel Calderón, futbolistas que tendrán la oportunidad de mostrarse durante la pretemporada. Por ello, la afición deberá seguir de cerca su evolución, ya que no sería extraño que en un futuro cercano terminen convirtiéndose en nuevas alternativas para reforzar al Primer Equipo.