El exitoso Tapatío que conquistó el Apertura 2024 de la Liga de Expansión MX continúa tomando caminos diferentes. Mientras varios de sus futbolistas lograron consolidarse en el primer equipo de Chivas, otros buscan seguir construyendo su carrera lejos de Verde Valle. Ese es el caso de Uziel García, quien fuera capitán del Filial rojiblanco y que acaba de estrenarse como refuerzo de Piratas FC para disputar el Apertura 2026.

El defensor central zurdo llegó al Guadalajara en enero de 2024, procedente del Atlético San Luis, para incorporarse al Tapatío. Desde su arribo se ganó un lugar como uno de los futbolistas más importantes del equipo gracias a su liderazgo, experiencia y buena salida de balón, cualidades que lo llevaron a portar el gafete de capitán en la conquista del Apertura 2024 de la Liga de Expansión MX, bajo la dirección técnica de Arturo Ortega y Pepe Meléndez.

La trayectoria de Uziel García, nuevo refuerzo de Piratas FC. (Imagen generada con IA Chat GPT)

Su ciclo con el filial rojiblanco estuvo cargado de éxitos. Además del título de liga, también levantó el Campeón de Campeones tras vencer a Leones Negros, cerrando una etapa de un año y medio en la que compartió vestidor con jóvenes que posteriormente dieron el salto al primer equipo, como Hugo Camberos, Teun Wilke, Miguel Gómez y Eduardo García.

Si bien nunca logró debutar oficialmente con Chivas, Uziel García sí estuvo en consideración de distintos entrenadores e incluso realizó pretemporadas con el primer equipo. De hecho, supo jugar como titular un Clásico Nacional ante América, en Estados Unidos por un amistoso que acabó con derrota 0-2 para los dirigidos por Arturo Ortega; aquella vez se desempeñó como lateral izquierdo.

Más recientemente, Uziel García también estuvo bajo las órdenes de Gabriel Milito y hasta marcó un golazo para una victoria por 2-0 ante León en la Copa Morelos, donde Chivas se alzó con aquel trofeo. Sin embargo, no entró en planes tras finalizar su etapa en Verde Valle, el zaguero recaló en Atlético Morelia y ahora afrontará un nuevo reto en Piratas FC, el nuevo club de la Liga de Expansión MX que ya se estrenó con empate a cero ante la Jaiba Brava, con el ex rojiblanco entre los titulares.

Uziel García se fue de Atlético Morelia por supuesto amaño de partidos

En marzo de este año, Atlético Morelia separó a cuatro futbolistas del primer equipo por supuesto amaño de partidos. Uziel García fue uno de ellos, junto a Brayton Vázquez, Diego Gallegos y Luis Sandoval. Sin embargo, el club nunca hizo públicos los motivos de su baja y el futbolista negó cualquier participación en dichas acusaciones: “Quiero dejar claro que ambas afirmaciones son totalmente falsas. No existe ninguna investigación en mi contra porque no hay motivo para ello”, expresó en un comunicado.