Las ausencias por convocatorias a la Selección Mexicana, así como también por lesión, motivaron que Chivas viajara a Houston con una convocatoria repleta de juveniles. El Rebaño Sagrado perdió 2-0 ante América en el Clásico Nacional disputado en Estados Unidos, pero al menos varios jugadores lograron sumar algo de experiencia con el primer equipo.

Uno de ellos fue Uziel García, quien tiene 23 años y ya posee cierto rodaje como profesional. El defensor zurdo hizo igualmente su estreno con la playera de Chivas, con la que todavía no vio minutos oficiales. De hecho, fue titular en el once de Arturo Ortega, aunque no logró transmitir demasiado.

Uziel García, capitán del Tapatío, jugó como lateral izquierdo

Las ausencias de Mateo Chávez y José Castillo ponían en apuros a Ortega a la hora de elegir a su lateral izquierdo. Y es que tampoco estaba Chiquete Orozco, quien puede jugar allí de urgencia. De esta manera, el entrenador confió en Uziel García, quien es su capitán en el Tapatío y además ya cuenta con experiencia al máximo nivel, pues alcanzó a jugar algunos partidos de Liga MX con Atlético San Luis.

Lo novedoso fue que Uziel García tuvo que hacer su primera aparición con Chivas en una posición que no acostumbra a ser la suya. El defensor zurdo actúa originalmente como marcador central, pero ante América, debido a las numerosas ausencias, lo hizo como lateral y no logró entregar una imagen convincente.

Uziel García es marcador central, pero jugó como lateral izquierdo (Imago)

En la primera mitad, de hecho, Uziel García estuvo contenido, casi como un tercer central en salida de balón, con Antonio Briseño por derecha y Gilberto Sepúlveda como líbero. En el complemento, ya con dos goles de desventaja, Chivas mantuvo su línea de cuatro y Uziel tuvo más proyección ofensiva, aunque esa no es su función habitual con el Tapatío.

Uziel García ya tiene experiencia en Liga MX

Con 23 años, Uziel García llegó en 2023 al Tapatío, luego de sumar experiencia con la playera de Atlético San Luis. De hecho, el zaguero alcanzó a jugar 28 encuentros con el cuadro potosino, aunque en muchos de ellos ingresando como recambio.